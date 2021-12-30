Dolarda yükseliş sürüyor: 13 lirayı aştı

Dolar/TL bugün yükselişini sürdürerek 13 seviyesini aştı. Euro/TL 15'in üzerine çıktı. Merkez Bankası müdahaleleri ve kur korumalı mevduat düzenlemesiyle 10,27'ye kadar gerileyen kurda hafta başından bu yana yükseliş var.

Sozcu.com.tr

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Geçen hafta başında 18,36’lık zirveyi gördükten sonra 10,27’ye kadar gerileyen dolar/TL’de son günlerdeki yükseliş eğilimi bugün de devam ediyor.

Dün 12 lirayı aşarak 12,88’i gören kur, bugün de 13 lirayı aştı ve 13,30 seviyesini gördü.

Euro/TL’de de 15 seviyesi aşıldı.

Dün akşam katıldığı bir canlı yayında “Dolar neden yükseliyor?” sorusuna yanıt veren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Doların yükseldiği falan yok. Bu salınımlar yukarı, aşağı giderek kendi dengesine girecek” demişti.

Dolarda sert düşüşün yaşandığı geceyi de anlatan Nebati, “Yerimde duramıyorum döviz düşüşünü gördüğümde kıpır kıpır oldum” ifadelerini kullandı.

MERKEZ’İN MÜDAHALESİYLE DÜŞMÜŞTÜ

Merkez Bankası, 20-23 Aralık arasındaki dört günde toplamda 9 milyar dolarlık örtülü rezerv satışıyla döviz kurlarına müdahale etmişti.

Uzmanlar, kur korumalı mevduat ve kredi faizlerindeki artışın yanı sıra Merkez Bankası’nın yüklü müdahalesinin kurların düşüşünde etkili olduğunu belirtmişti.

Merkez Bankası, faiz indirimleriyle yükselttiği kuru, doğrudan ve örtülü döviz satışlarıyla düşürmeye çalışmıştı.

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