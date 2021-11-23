Dolardaki artış fındık fiyatlarını da vurdu

Son günlerde dolarda yaşanan yükseliş fındık fiyatlarını hareketlendirdi. Giresun’da serbest piyasada fındık 27 liraya yükseldi.

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Son günlerde döviz fiyatlarında yaşanan hareketlilik fındık fiyatlarını da etkilemeye başladı. Uzun süredir serbest piyasada 24-25 lira civarında seyreden fındık fiyatları doların 12 liranın üzerinde seyretmesiyle birlikte 27 liraya kadar yükseldi. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ise sezon başından bu yana Giresun kalite fındık için 27 lira, levant kalite fındık için ise 26 lira 50 kuruş fiyat politikasına devam ediyor.

Fındık üreticileri, dolar bazında fındık fiyatını düşük olmasından dolayı memnun değildi. Yeni haftaya 25-26 lira civarında giriş yapan fındık fiyatı bugün 27 liraya kadar yükseldi.

Fındık tüccarı Kurtuluş Baş, fındık fiyatının yükselmeye başladığını ancak dolar karşısında değer kaybettiğini söyledi.

“FINDIK HAK ETTİĞİ RAKAMLARDA DEĞİL”

Baş, “Fındık fiyatları 27 lira civarında devam ediyor. Doların artışından dolayı fındık fiyatlarında hareketlenme var ama fındığın hakkı bu değil. Fiyatı 3,50 dolardan hesaplarsak fındık 40 lira yapıyor ama büyük ihracatçıların eli var. Fındık 26,50-27 liraya yeni ulaştı. Üreticilerin yüzde 40'ı fındığını ucuz fiyatlara satmış durumda. İlerleyen zamanlarda fiyatların biraz daha iyi olmasını bekliyoruz. Fındığın stokçuların elinde olduğunu düşünüyorum. Dolar olarak fiyatı 2,50 dolar olduğunu düşünürsek fındığın 35 lira olması lazım. Fiyatın 35 liranın altında olmaması lazım ama buna bizim gücümüz yetmiyor. Fındık hak ettiği rakamlarda değil. Daha iyi fiyatlarda olması lazım. Hayatın pahalılığına göre fındık en dip fiyatlarda üreticiyi tatmin etmiyor. Üreticinin emeğine değmiyor” şeklinde konuştu. (İHA)

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