Doların gözü Fed’de

Dünya ve Türkiye'de gözler, doların patronu ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı kararda. Fed'in aylık 120 milyar dolarlık varlık alımını azaltmaya başlaması ve 2022 yılı için faiz indirimi sinyali vermesi muhtemel. Bugün ayrıca enflasyon takip ediliyor.

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Dolar/TL 9.85 rekorun hemen altında 9.6 civarında güne başlarken piyasalarda önce iç piyasada açıklanacak enflasyon verileri ardından ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası kararı izlenecek.

Dünya borsaları rekor seviyelere yükselirken, döviz piyasaları ve ABD Hazine tahvilleri yatay seyretti. Yatırımcılar ise ABD’de salgın döneminde başlatılan ekonomiyi destekleyici politikaların nasıl geri çekileceğine odaklandı.

FED’İN VARLIK ALIMINI AZALTMASI BEKLENİYOR

Fed’in Türkiye saatiyle 21.00’de açıklayacağı para politikası kararıyla 120 milyar dolarlık varlık alım programında azaltıma gideceğini duyurması bekleniyor. Para politikası kararı öncesinde ise Asya borsaları, Wall Street’teki güçlü yükselişi takip edemedi.

Yarın ise para politikası toplantısı gerçekleştirecek olan İngiltere Merkez Bankası dünyadaki başlıca merkez bankaları içerisinde faiz oranlarında artırıma giden ilk banka olabilir.

Yatırımcılar, tahvil alımlarının azaltılması kararının faiz artırımları hakkında nasıl ipuçları vereceğini izleyecekler. ABD’de faizlerin gelecek yıl artırılacağı beklentisi geçen ay tahvil piyasasında keskin hareketlere yol açmıştı.

YURT İÇİNDE ENFLASYON TAKİP EDİLECEK

Dolar/TL, Osman Kavala ile ilgili çağrı yapan 10 büyükelçi için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “istenmeyen kişi” ilan edilmesi yönündeki açıklaması ile başlayan diplomatik gerilim ile geçen hafta yükseldiği 9.85 tarihi zirvesi sonrasında 9.42’ye kadar gerilemişti. Kur daha sonra ise 9.5’in üzerinde daha yatay bir seyir izledi.

Bankacılar bugün TÜFE verileriyle birlikte enflasyondaki yükseliş yönlü seyrin daha belirgin olarak ortaya çıkacağından endişeliler. Yükselen enflasyona rağmen son iki toplantısında 300 baz puan faiz indirimine giden TCMB enflasyondaki kalıcı düşüş için önce cari fazla verilmesi gerektiğini ifade etti. Bankacılar bu söylemin enflasyondaki yükselişlere rağmen TCMB’nin para politikasında sıkılaştırma yönlü tepkilere kendini kapattığını gösterdiğini ifade ediyorlar.

TCMB’nin son enflasyon raporunda yer alan grafiklerden bankacıların yaptığı çıkarıma göre TCMB’nin enflasyon tahminin üst sınırı ekim ayı için yüzde 21 seviyesinde bulunuyor. Grafikler TCMB’nin enflasyonda yüzde 20 civarı seyrin önümüzdeki yılın ilk yarısında sürdükten sonra yılı yüzde 11.8 seviyesinde kapatacağı yönünde.

Birçok bankacı TCMB’nin faiz indirimlerinin devam etmesi halinde enflasyon ve TL’deki değer kaybı nedeniyle ani faiz artışlarına kısa sürede ihtiyaç duyulabileceği endişesini dile getirdi. TCMB ise faiz indirimlerine devam yönünde algılanan bir mesaj verdi, ancak bunun için yıl sonuna kadar “sınırlı” bir alanın kaldığını belirtti.

Dolar/TL saat 08.45’te 9.5950/9.6200 seviyesindeydi. Euro/TL aynı saatte 11.1120/11.1419, sepet bazında TL 10.3535/10.3809 seviyesindeydi. Türkiye’nin 5 yıllık CDS’leri ise dün günü 432/436 baz puandan tamamladı.

ENFLASYON YÜZDE 20’Yİ AŞACAK, HEDEF CARİ FAZLA

Reuters anketine göre sigara ve yakıt fiyatlarına gelen zam ve TL’deki devam eden değer kaybı etkisi ile Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) Ekim’de aylık bazda yüzde 2.76, yıllık ise yüzde 20.4 ile Kasım 2018’den beri en yüksek seviyeye ulaşması bekleniyor.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, geçen hafta enflasyon raporunda Türkiye’de cari açık kapanmadan fiyat istikrarının sağlanamayacağını ve TL’deki değer kaybının kalıcı olarak duramayacağını söyledi.

TCMB uzun bir süredir enflasyona odaklanmadığı için eleştiriliyordu. Açıklamalarında para politikasının cari açığın azaltılmasını hedefleyecek şekilde evrileceğinin sinyalini veren TCMB, kullandığı dilde şu ana kadarki en net değişikliği yaptı. Cari fazla hedefi yine bu kadar net ilk defa dile getirildi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş da cari fazla hedefine destek verdiğini açıkladı ve Türkiye’nin “çok kısa sürede” dış ticaret fazlası da vereceğini söyledi.

Reeskont kredileriyle ihracat ve ithal ikamesine yönelik yatırımların destekleneceğini belirten Muş bunun dış ticaret dengesine ve fiyat istikrarına katkı sağlayacağını söyledi.

Yabancı yatırımcılar oldukça düşük seviyelere çektikleri TL cinsi varlıklarından çıkış yönlü işlemlerine devam ediyorlar.

7 HAFTADA 6,2 MİLYAR DOLARLIK SWAP ÇIKIŞI

Bürümcekçi Araştırma ve Danışmanlık Kurucu Ortağı Haluk Bürümcekçi’nin hesaplamasına göre yabancı yatırımcı swap işlemlerinde son yedi haftanın toplam çıkışı 6.2 milyar dolara ulaştı.

Yabancılar para piyasalarında çıkış yönlü işlemlere uzun süredir devam ederken bankacılara göre düşen yabancı yatırımcı oranı piyasa derinliğini de azalttı. Bankacılar yabancı yatırımcı eksikliği göz önüne alındığında TL’nin seyrini görmek için daha çok lokallerin döviz tevdiat hesaplarında (DTH) yapacakları işlemlere bakacaklarını belirtiyorlar.

Öte yandan Reuters’da bu hafta yazılan bir analiz haberde de dikkat çekildiği üzere hükümet başta dar gelirliler olmak üzere uygulanan politikaların etkisi olarak görülen TL’deki değer kaybı ve enflasyondan daha az etkilenilmesi için benzer ülkelere göre daha güçlü olan bütçeden faydalanmaya hazırlanıyor. (REUTERS)

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