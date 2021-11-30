Doların patronundan yeni varyant açıklaması: Riskleri artıracak

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, yeni corona virüsü varyantı omicronun ekonomik riskleri ve enflasyon belirsizliğini artıracağı uyarısında bulundu.

Sozcu.com.tr

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Fed Başkanı Jerome Powell, corona virüsü varyantı omikronun ve son zamanlarda vakalarda yaşanan artışın ekonomi için bir tehdit oluşturduğuna inandığını belirtti.

Powell, yeni varyantla ilgili endişelerin “insanların şahsen çalışmaya istekli olmalarını azaltabileceğini, bu da işgücü piyasasındaki ilerlemeyi yavaşlatacağını ve tedarik zinciri kesintilerini yoğunlaştıracağını” söyledi.

‘GELECEK YILA KADAR SÜRECEK’

Senato Bankacılık Komisyonu'nda yapacağı konuşmanın bir gün önce yayımlanan metninde Powell, arz kısıtlamalarının kalıcılığını ve etkisini tahmin etmenin zor olduğunu, ancak şuanda enflasyonu yukarı iten faktörlerin gelecek yıla kadar süreceğini söyledi.

Powell ayrıca Fed çalışanlarının da dahil olduğu birçok uzmanın enflasyonun önümüzdeki yıl ‘önemli ölçüde’ düşeceğini tahmin ettiğini kaydetti.

Powell, para politikasına ve kritik bir konu olan varlık alımlarının azaltılma hızının değiştirilme olasılığına değinmedi.

Dünya Sağlık Örgütü geçtiğimiz günlerde corona virüsünün omicron varyantına ilişkin yüksek risk uyarısında bulunmuş, piyasalar risk nedeniyle geri çekilmişti.

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