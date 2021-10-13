Dolarla birlikte yabancılara konut satışı da rekor kırdı

250 bin dolarlık gayrimenkul alana vatandaşlık verilen Türkiye'de yabancılara konut satışı eylülde yıllık yüzde 25,8 arttı ve 6 bin 630 adetle rekor kırdı. Ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre artış yüzde 43,2 oldu. TL değer kaybederken yabancılara satışlardaki artış dikkat çekiyor.

Sozcu.com.tr

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Türk lirası dolar karşısında rekor düşük değere gerilerken, yabancılara konut satışında zirve görüldü.

TÜİK verilerine göre, yabancılara yapılan konut satışları eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,8 artarak 6 bin 630 oldu ve tüm zamanların aylık rekorunu kırdı. Bir önceki tarihi zirve, 2018 yılı Ekim ayında 6 bin 276 adetle görülmüştü.

Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı eylülde yüzde 4,5 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları ocak-eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43,2 artarak 37 bin 479 oldu. Yılın ilk 9 aylık bölümü itibarıyla da tarihi zirve görülmüş oldu.

İLK SIRADA İSTANBUL VAR, EN ÇOK İRANLILAR ALDI

Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 995 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla bin 358 konut satışı ile Antalya, 408 konut satışı ile Ankara izledi.

Eylül ayında İran vatandaşları Türkiye’den bin 323 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla 990 konut ile Irak, 540 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi.



ANTALYA’DA 100 KONUTTAN 21’İ YABANCILARA

Eylülde Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde yabancı payı yüzde 4,5 olsa da bazı illerde bu oran çok yüksek seviyelere ulaşmış durumda.

Örneği, Antalya’da eylülde toplam 6 bin528 konut satılırken bunun 1358’ini, yani yüzde 20,8’ini yabancılar aldı.

İstanbul’da eylülde 28 bin 229 konut satılırken bunun 2 bin 995’ini, yani yüzde 10,6’sını yabancıların aldı.

KUR ARTIŞI DA ETKİLİYOR

Sozcu.com.tr’ye konuşan İstanbul Gayrimenkul Değerleme şirketinden değerleme uzmanı Dr. Ahmet Büyükduman‘a göre, TL’deki değer kaybı da yabancılara konut satışının artışında etkili oluyor.

Büyükduman, özellikle son üç ayda genel olarak konut satışlarının güçlü seyrettiğini, eylülde ağustos ve temmuza göre rakamın yüksek olmasında bu ayda işgünü sayısının fazla olmasının da etkili olduğunu belirtti.

20 Eylül’den itibaren konut değerlemesi için ekspertiz raporlarını yazacak uzmanların merkezden atanmaya başladığını hatırlatan Büyükduman, bu durumun söylendiği gibi yabancıya konut satışlarını olumsuz etkilemediğinin görüldüğüne de dikkat çekti.

VATANDAŞLIKLA YABANCIYA SATIŞ 140 BİNİ AŞTI

Hükümetin 250 bin dolar ve üstü değerde gayrimenkul satın alanlara vatandaşlık verilmesini öngören düzenlemesi sonrasındaki üç buçuk yılda yabancılar Türkiye’de toplamda 140 bin 730 adet konut satın aldı.

İlk dört sırada Irak, İran, Rusya ve Afganistan vatandaşları yer alıyor.

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