‘Döviz borçlarına uyarlama talep edin’

Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut Yeniocak, döviz kurlarında yaşanan dalgalanmanın istatistiklere göre sıra dışı ölçülerde olduğuna dikkat çekerek, öngörülemeyen orandaki döviz artışından zarar görenlerin ‘uyarlama’ talebinde bulunabileceklerini anlattı.

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Türk Lirası'nın son günlerde hızla değer kaybetmesi, her alanda olduğu gibi ticari iş sözleşmelerinin durumu hakkında soru işaretleri doğurdu. Uzmanlar, bunun sözleşme ilişkileri bakımından oldukça önemli sonuçlar doğuracağını dile getirdi. Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut Yeniocak, döviz kurlarında son günlerde yaşanan dalgalanmanın istatistiklere göre sıra dışı ölçülerde olduğuna dikkat çekerek, öngörülemeyen orandaki döviz artışından zarar görenlerin ‘uyarlama' talebinde bulunabileceklerini anlattı.

VAKİT KAYBETMEYİN

Gerek dövizdeki hızlı ve yüksek oralardaki dalgalanma gerekse TL bazlı sözleşmelerdeki aşırı fiyat artışlarının önceden öngörmenin mümkün olmadığını belirten Yeniocak, Borçlar Kanunu'nun 138. maddesi'nin bu tür beklenmeyen gelişmelerin yaşanması sebebiyle borcunu ifa etmekte aşırı derecede güçlük yaşayan kişilerin, mahkemeye başvurarak borcunun yapılandırılmasını yani “uyarlanmasını” talep edebileceğini söyledi. İşletmelerin vakit kaybetmemelerini öneren Yeniocak, karşı tarafa borcun yeni duruma göre güncellenmesi gerektiğini bildirip, kabul edilmemesi hâlinde ise konunun mahkemeye taşınacağını iletmelerinin faydalı olacağını söyledi.

TÜM ŞARTLAR GERÇEKLEŞTİ

Doç. Dr. Umut Yeniocak, son olarak, yaşanan döviz dalgalanmasının, piyasanın aşırı derecede tedirgin olmasının, fiyat istikrarının tamamen kaybolması hâllerinin önceden hesaba katılabilecek, öngörülebilecek düzeyin çok ötesinde olduğunu dile getirdi. Yeniocak, “Bu sebeple, kanunda bahsettiğimiz uyarlama kuralının uygulanması için şartların gerçekleştiğini kabul etmek gerekir. Açılan davaların da mahkemeler tarafından bu yönde değerlendirilmesi gerekir” dedi.