Döviz bürosu açan devlete 6 milyon verecek

Yeni döviz bürosu açanlar devlete 2.5 milyon ile 6 milyon lira arasında değişen tutarlarda ödeme yapacak. Devlet döviz bürosunu devreden de hava parası alacak.

Erdoğan SÜZER

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni kurulacak ya da el değiştirecek döviz büroları için 2.5 milyon lira ila 6 milyon lira arasında değişen tutarlarda başvuru ücreti alınmasına karar verdi. Ayrıca açılacak her yeni şube için de bölge ve illere göre 2 milyon ila 5 milyon lira arasında değişen tutarlarda ücret talep edilecek. Mevcut döviz büroları bu paraları ödemeyecek. Düzenlemeyle, el değiştirmelerde ‘hava parası' olarak alınan paralar artık Hazine'ye gelecek. Yeni düzenlemeyle birlikte yeni döviz bürosu açmak neredeyse imkansız hale geldiği için mevcut döviz bürolarına büyük rant kapısı açılmış oldu. İstanbul'un Ataşehir, Beşiktaş, Şişli, Bahçelievler gibi bölge ve ilçelerinde döviz bürosu açmak için en az 5 milyon lira ödenmiş sermaye gerekeceği gibi devlete de 6 milyon lira para ödenecek. Hükümet, kuyumculardan da kuruluş için 500'er gram altın istemiş, sonra geri adım atmıştı.

BÖLGESİNE GÖRE ÖDEME

Yönetmeliğe göre, daha önce faaliyet alanlarının genişliğine göre A Grubu ve B Grubu diye ikiye ayrılan döviz bürolarından herhangi birini 12 Ekim 2021 tarihinden sonra açmak için Hazine'ye başvuruda bulunanlardan 4 farklı il ve ilçe grubuna göre değişen tutarlarda izin parası alınacak. Buna göre en yüksek izin ücretini 1'inci bölge olan veya ilan edilen İstanbul'un 24 ilçesinde kurulan döviz büroları ödeyecek. Bakırköy, Kadıköy, Beşiktaş, Bahçelievler, Şişli, Üsküdar, Pendik, Maltepe gibi ilçelerde A grubu yetkili müessese açanlar ile mevcut müesseseyi başkasından devralanlar 6 milyon lira ücret ödeyecek.

Her yeni şube için ayrı ödeme yapılacak

İstanbul'un 1. bölge dışındaki diğer ilçeleriyle Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Aydın, Gaziantep, Kocaeli, Mersin ve Muğla'da döviz büroları için A ve B grupları için sırasıyla 4.5 milyon ve 5 milyon lira, her yeni şube için ayrıca 4 milyon lira ödenecek. 3 ve 4'üncü gruplara ayrılan diğer illerde döviz bürosu açmak içinse 2.5 milyon ila 4 milyon lira arasında ücret ödenecek.

BEŞİKTAŞ'TA BİR DÖVİZ BÜROSU AÇMAK İÇİN 11 MİLYON TL GEREK

2018 yılında çıkarılan düzenlemeyle döviz büroları A ve B grubu olarak iki gruba ayrılmış, A grubu müesseselere 5 milyon TL, B grubundakilere de 1 milyon lira ödenmiş sermaye şartı getirilmişti. Ayrıca 2019 yılından itibaren A grubu döviz bürosu açmak isteyenlerden 500 bin lira, B grubu büro açmak isteyenlerden 200 bin lira ilk kuruluş ücreti alınması kararlaştırılmıştı. Yeni düzenlemeyle birlikte örneğin Beşiktaş'ta A grubu döviz bürosu açmak için 5 milyon liralık ödenmiş sermaye bankaya, 6 milyonluk başvuru ücreti de hazineye yatırılacak. Düzenleme öncesi 5.5 milyon lira olan kuruluş maliyeti şimdi 11 milyon liraya çıkmış oldu. Hazine, döviz bürosunun başkasına devredilmesi halinde ise yeni alıcıdan bölgesine göre 2.5 milyon ila 6 milyon lira hava parası alacak.