Döviz kurunda anlaşamadılar

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, yüksek döviz kurunun ihracatı artırıp cari açığı düşüreceğini savunurken Bakan Elvan, hükümetin ihracatı desteklemek için kur artışını desteklemediğini söyledi.

Erdoğan SÜZER

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Sürekli artan döviz kuru karşısında adeta çaresiz kalan ekonomi yönetiminden birbirinden farklı kur açıklamaları geldi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, kurdaki artışın ihracatı artırıp cari açığı düşüreceğini, bunun da enflasyonu ve kuru düşürücü etki yapacağını savunurken Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Kavcıoğlu'nun tezini adeta boşa çıkardı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Bakan Elvan, “Hükümetimizin ihracatı desteklemek amacıyla yüksek döviz kuru hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değil. Türkiye dalgalı kur rejimi uygulamaktadır, kurun değeri de piyasada belirlenir” dedi. Elvan, ihracatın kurla değil sağlıklı yöntemlerle artabileceğine dikkat çekerek adeta ders veren Elvan, “Bir ülkedeki rekabet artışı; üretkenlik artışından, inovatif kabiliyetlerden ve teknolojiyi kullanma becerisinden gelir. Verimlilik artışıyla desteklenmeyen bir büyüme modeli, sürdürülebilir bir model değildir” diye konuştu.

EN GÜÇLÜ ÇIPA

Bakan Elvan, uyguladığı politikalarla iç ve dış piyasalarda kafa karışıklıklarına yol açan Merkez Bankası'nın oluşturduğu güven kaybını karşılık da bütçe disiplinini işaret etmesi dikkat çekti. Elvan, “Türkiye ekonomisinin en güçlü çıpası kamu maliyesidir. Bütçede mali disiplin şiarımızdan asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Elvan, piyasa faizlerinde, varlık fiyatlarında, döviz kurunda ve beklentilerde yaşanan hareketliliğin farkında olduklarını da belirtirken “Küresel konjonktür ve yurt içi enflasyonun seyri temkinli olmayı gerektiriyor” ifadesini kullandı. Elvan, Türkiye'nin gri listeye alınmasını hak etmediklerini, gri listeden çıkmak için FAFT ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde çalışacaklarını söyledi.

Yapılanları onaylamadığını kayda geçirme derdinde”

Ekonomist Uğur Gürses, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun faiz politikasını ‘yüksek kur cari açığı kapatmaya faydalı olacak' şeklinde savunduğunu belirterek, “Oysa kimse kur hedefi var demiyor. Döviz kurlarını akışına bırakmak, TL'nin değer kaybına göz yummak TL'yi feda etmek demektir” dedi. Naci Ağbal'ın TCMB Başkanlığı görevinden alındığında Elvan'ın bundan haberi olmadığına işaret eden Gürses, “Sahada top oynanıyor, takımı başkası kurmuş, Elvan antrenör olduğunu düşünüyor ve olanları tribünden seyrediyor. Bakan açıklamaları ile sadece kendi pozisyonunu kayda geçirmek istiyor” dedi.

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