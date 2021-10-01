DSi’de ithal araç merakı pahalıya mal oluyor

Sayıştay raporlarına her yıl olduğu gibi makam araçlarına ilişkin devam eden usulsüzlükler yansımaya devam etti.

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Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nde kiralanan ithal araçlar Sayıştay denetimlerine takıldı. Taşıt Kanunu'na göre ‘lüks ve gösterişten uzak' araç tercih etmesi gereken DSİ, bölge müdürlükleri için 34 adet ithal araç kiraladı. Sayıştay denetçileri, “Bu durum, bütçeden daha fazla kamu kaynağı kullanılmasına neden olunmaktadır” dedi. Raporda tablo ile kiralık araçların listesi de paylaşıldı. Sayıştay denetçileri, DSİ'nin bazı bölge müdürlüklerinde yerli muhteva oranı yüzde 50 oranının altında kalan yabancı menşeli binek araç kiralandığını tespit etti. Hazırlanan raporda Taşıt Kanunu gereğince taşıtların makam araçları dışında yabancı menşeli olamayacağı, lüks ve gösterişten uzak olması, memleket yollarına uygun ve ucuz olması gerekirken, kiralanan 34 ithal aracın 1600 cc'nin üzerinde ve yabancı menşeli olduğuna dikkat çekildi.

Cari açığı olumsuz etkiler

Yabancı menşeili araçların kasko değerinin yüksek olduğunu belirten Sayıştay denetçileri, “1600 cc üzeri yabancı menşeli araçların kasko değeri yüksek olduğundan kira bedeli de yüksek olmakta daha fazla kamu kaynağı kullanılmasına neden olunmaktadır” denildi. Raporda bu araçların ülkemizin cari açığını da olumsuz etkilediği vurgulandı.