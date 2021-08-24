Dünyada 1 milyardan fazla insan toprak zeminli evlerde yaşıyor

Dünyada 1 milyardan fazla insan toprak zeminli evlerde yaşamını sürdürüyor. Toprak zeminlerse pek çok hastalığa davetiye çıkartıyor. Ayrıca pek çok kişinin temiz suya ulaşımı da kısıtlı.

Sozcu.com.tr

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Dünya üzerinde bir milyardan fazla insan toprak zeminli evlerde yaşıyor. Toprak zeminler, solunum yolları hastalıklarından sindirim sistemi sorunlarına kadar pek çok hastalığa neden oluyor.

Oxford Üniversitesi’nin Yoksulluk ve İnsani Gelişme Girişimi’nin 2015 tarihli bir analizine göre, zemini toprak olan “gayri resmi yerleşimlerde” bir milyardan fazla insan yaşıyor.

HASTALIKLARA DAVETİYE

Uganda, Ruanda gibi ülkelerde zemin inşa etmeyi amaçlayan bir kâr amacı gütmeyen kuruluş olan EarthEnable’ın kurucusu Gayatri Datar ve arkadaşları Ruanda’da evlerin yüzde 75’inin zemininin toprak olduğunu tespit etti.

Toprak zeminler, böcek, haşarat, ve çamur gibi pek çok soruna neden oluyor. Havaya kalkan tozlar ise solunum yolu hastalıklarına neden oluyor. Ayrıca dünyada her yıl 525 bin çocuğun ölümüne neden olan ishale de davetiye çıkartıyor.

ZEMİN İYİLEŞTİRMESİ HASTALIKLARI AZALTIYOR

Örneğin Kaliforniya Üniversitesi’nden Paul Gertler’ın yaptığı 2009 tarihli bir araştırmaya göre, Meksika’da zemini iyileştirilmiş evlerde altı yaşından küçük çocuklarda ishal vakaları yüzde 13, anemi vakaları ise beşte bir oranında düşüş gösterdi.

Ancak yoksul ülkelerde yaşayan insanlar için beton zemin döşemek de oldukça maliyetli. Uluslararası bir düşünce kuruluşu olan Küresel Kalkınma Merkezi’ne göre Meksika, 2007’den 2013’e kadar yaklaşık 3 milyon beton zemin inşa etmek için 1,27 milyar dolar harcadı. Bu maliyetler büyük çoğunlukla ev sahipleri tarafından karşılandı.

TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

Ancak hastalıkları önlemek ve halk sağlığını geliştirmek için zemin iyileştirmesi de tek başına yeterli değil. Gertler, zemin değiştirme programlarının halk sağlığını geliştirme konusunda tek başına başarılı olamayacağını ve insanların temiz suya erişimlerinin de sağlanması gerektiğini belirtti.

Özellikle hastalıklara neden olan mikropların yayılmasını durdurmak ve zeminleri temiz tutmak için tuvalete ve kanalizasyona erişim de büyük önem taşıyor.

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