Dünyanın çöp kutusu olduk

Türkiye kendi çöpünü ayrıştırıp geri dönüşüm sağlayamazken her yıl giderek artan miktarda plastik atık ithal ediyor. Son 10 yılda çöp ithali yüzde 7 bin 300 oranında arttı ve yıllık 600 bin tona çıktı. Çin'in bile kabul etmeyip yasakladığı çöp ithalatının rotası Türkiye'ye döndü.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “Türkiye dünyanın çöp kutusu oldu. Bu konu artık ulusal güvenlik meselesi haline gelmiştir. Hava kirleniyor, denizler kirleniyor, doğa yok ediliyor. Türkiye petrolden türetilen ürünlerin imal edilmesi için gerekli hammaddeye sahip değil. Özellikle plastik ve dönüştürülebilir maddeleri ithal edip bu maddeleri yeniden değerlendirmeye çalışıyor. Ancak bu konuda da kural yok ve geri dönüşüm tesislerimiz de yetersiz” ifadelerini kullandı.

Teşvik alıp gönderdiler

Bazı firmaların başta İngiltere olmak üzere, yabancı ülkelerden atık ihracatına verilen teşviklerden de yararlanıp, çöpleri Türkiye'ye getirdiğini söyleyen Erdoğan Toprak, çöplerin yol kenarlarına, tarım arazilerine bırakıldığını belirtti. Toprak, “Plastik atıkların tamamının geri kazandırıldığı doğru değil” dedi.