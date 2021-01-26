Dünyanın en değerli markası Apple oldu

Her sene dünyanın en değerli markaları listesini oluşturan Brand Finance, 2021 yılı verilerini paylaştı. Listeye Amerikan şirketleri damga vurdu. İlk 10’da yedi Amerikan şirketi yer alırken, iki Çinli bir de Güney Koreli şirket yer aldı.

APPLE ZİRVEDE

Apple marka değerini yüzde 87 artırarak 263.4 milyar dolara yükseltti ve ilk sırada yer aldı. İkinci sırasında ise 254 milyar dolarlık marka değeriyle Amazon geldi.

Üçüncü sırada bir diğer Amerikan teknoloji devi Google yer aldı. Google marka değerini yüzde 1.4 artırarak 191.2 milyar dolara çıkardı.

Bir başka Amerikan devi Microsoft 140.4 milyar dolarlık marka değeriyle listede dördüncü sırada kendisine yer bulurken, Güney Koreli Samsung 102.6 milyar dolarlık marka değeriyle beşinci sırada yer aldı.

ABD’li iki şirketten Walmart 93.2 milyar dolarla altıncı, Facebook 81.5 milyar dolarla yedinci oldu.

Facebook’un ardından Çinli ICBC 72.8 milyar dolarlık marka değeriyle sekizinci olurken, Amerikalı Verizon 68.9 milyar dolarla dokuzuncu, Çinli WeChat 67.9 milyar dolarla onuncu sırada kendisine yer buldu.