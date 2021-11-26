Durmuş Yılmaz’dan Bakan Pakdemirli’ye sert yanıt: Vicdansızlık

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 'Zarar eden çiftçi yok' sözlerini eleştirdi. TİGEM'in açtığı ihaleye dikkat çeken Yılmaz, "Vicdansızlık" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin ‘Zarar eden çiftçi yok’ sözlerini eleştirdi.

“VİCDANSIZLIK”

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün (TİGEM) buğdayları Türk çiftçisinden daha pahalıya sattığına dikkat çeken Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

* Cumhurbaşkanı tarafından ilan edilen ekonomik kurtuluş savasına Türk çiftçisi ekmeklik buğdayını 2 bin 250 TL'den, makarnalık buğdayını 2 bin 450 TL'den satarak katkıda bulundu.

* Oysa TİGEM bu gün açtığı ihalede aynı buğdayları 5 bin 218 ve 5 bin 320 TL'den sattı.

* Tarım Bakanı: Zarar eden çiftçi yok. Vicdansızlık.

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