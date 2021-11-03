E-ticarette en çok tercih edilen ürün kahve oldu

Son araştırmalara göre, Türkiye’de e-ticaret, yılın ilk 8 ayında önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 89 büyüme gösterdi. E-ticarette en çok büyüyen ilk 5 kategori Türk kahvesi, hazır kahve, çay, ev temizleyicileri ve deodorantlar oldu.

Sozcu.com.tr

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Pazar araştırması şirketi NielsenIQ Türkiye, hızlı tüketim ürünleri perakendesindeki son gelişmeleri paylaştı. Verilere göre, Türkiye'de e-ticaret, yılın ilk 8 ayında yüzde 89 büyüme gösterdi.

E-ticarette en çok büyüyen ilk 5 kategori Türk kahvesi, hazır kahve, çay, ev temizleyicileri ve deodorantlar oldu.

Hızlı tüketim ürünleri (FMCG) perakendesinin 2020-2019 kıyaslamasında yüzde 22, 2021-2020 kıyaslamasında yüzde 25 büyüme kaydettiğini belirten NielsenIQ Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan, büyümede küçük formatlı marketler ile geleneksel kanal katkılarının öne çıktığını söyledi.

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Ortak Gelişim Kongresi'nde açıklamalar yapan NielsenIQ Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan ve NielsenIQ Perakende Direktörü Serhat Sükan, FMCG perakendesinin yakın dönem performansını açıkladı.

E-TİCARET YÜZDE 89 BÜYÜDÜ

Rapora göre Türkiye'de e-ticaret büyümesi, pandemi öncesi seviyenin üzerinde kalmaya devam etti ve ilk 8 ayın sonunda geçen senenin aynı dönemine oranla yüzde 89 büyüme gösterdi.

Bu dönemde e-ticaretin payının FMCG pazarında yüzde 6'ya ulaştığını ifade eden Erdoğan, “Türkiye, bu oranla e-ticaretin satış ağırlığında en önde geldiği Çin (yüzde 30), Güney Kore (yüzde 26) ve ABD (yüzde 15) gibi ülkeleri yakından takip ettiği gibi, Avrupa'da da e-ticaretin en çok ağırlığa sahip olduğu ülkeler arasında İngiltere (yüzde 15) ve Fransa (yüzde 9)'dan sonra yer alıyor.” dedi.

SICAK İÇECEKLER LİDER

Rapora göre e-ticaret yüksek büyümesiyle tüm kategorilerde payını artırdı. Ancak büyümede liderliği sıcak içecek kategorileri aldı. NielsenIQ verilerine göre e-ticarette en çok büyüyen ilk 5 kategori Türk kahvesi, hazır kahve, çay, ev temizleyicileri ve deodorantlar oldu.

YÜZDE 63 EVDE YEMEK YAPIYOR

Raporda corona virüsü salgını ile birlikte değişen hayat tarzı ve beklentilerinin ürün ve kanal tercihlerini değiştirdiği belirtildi.

Buna göre, tüketicilerin yüzde 63’ü dışarıda yemek yerine evde yemek yapmayı tercih ettiğini belirtti. Yemek kitleri/hazır yemek satın alıyorum diyen tüketicilerin oranı yüzde 23 olurken sağlıklı yiyecekler tüketiyorum diyenler yüzde 45 oldu. Tüketicinin yüzde 32’si ise yerel çiftçi ve pazarlardan ürün aldığını belirtti.

BÜYÜK GRAMAJLI ÜRÜNLER TERCİH EDİLDİ

Ayrıca tüketiciye avantajlı fiyat sunan büyük gramajlı ürünlerin, gıda başta olmak üzere tüm alt gruplarda toplam satışlar içindeki ağırlıkları arttı.

Araştırma kapsamındaki katılımcıların büyük çoğunluğu 2021 yılında büyük paketli ürünleri tercih etti.

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