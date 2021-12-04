Egeli turizmcilerden 2022’de 60 milyon turist hedefi

Yabancı turist sayısı yıllık bazda artsa da pandemi öncesi dönemin altında kalmaya devam ediyor. Egeli turizmciler ise umutlu. ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, "2022'de eski günlerimize döneceğimizi ümit ediyoruz" derken, ETİK Başkanı Mehmet İşler ise 2022'de 2023'teki hedefleri olan 60 milyon turist hedeflerine ulaşacaklarını söyledi.

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Covid-19 salgını nedeniyle seyahat kısıtlamalarının da etkisiyle olumsuz etkilenen turizm sektöründe, yeni sezonda turist hareketliliğinin artmasıyla yeniden canlanma hedefleniyor.

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, 2021 yılını 29 milyon turistle kapatmayı öngördüklerini belirterek, “2022’de ise 2023 yılındaki hedefimiz olan 60 milyona yaklaşacağımızı tahmin ediyoruz” dedi.

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir ise, “2022’de eski günlerimize döneceğimizi ümit ediyoruz” diye konuştu.

KAYIPLARI TOPARLAMA UMUDU ARTTI

2 Aralık’ta başlayan ve bugün sona erecek ’15’inci Travel Turkey İzmir’de turizmin sektör temsilcileri, yeni sezonu değerlendirdi.

Turizmin çok güçlü olduğunu ve kırılganlık eşiğini aştığını söyleyen İşler, “2 yılın ardından 2022’de yeni umutlar yeşeriyor. 2022’de çok ciddi bir rezervasyon alımı var. Bu rezervasyonlar bizim için son derece sevindirici” dedi.

Aynı zamanda Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı da olan İşler, yerli turistlerin de iç pazara yöneldiğini anlattı.

İşler, “Yerli turistlerin dövizdeki artışlar nedeniyle rotasını iç pazara çevirdiğini görüyoruz. Hem dış turizm hem de iç turizmdeki hareketlilik dolayısıyla bereketli bir yıl geçireceğimizi ön görüyoruz. Güzel günler bekliyor. Kayıplarımızı toparlayacağız. 2022 yılında 2019 yılına dönecekmişiz gibi gözüküyor” diye konuştu.

‘BÜYÜK PATLAMA 2022’DE’

Pandeminin hızlı şekilde ortadan kalkmasını temenni ettiklerini belirten Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir ise, “Pandeminin en küçük hareketliliğinde bile seyahat kısıtlamaları gelebiliyor ve ülkeler kapanabiliyor. 2022 yılında eski günlerimize döneceğimizi ümit ediyoruz. 2022, pandemi öncesinin bile üstüne çıkacak gibi görünüyor” değerlendirmesinde bulundu.

“Özellikle İngiltere ve Orta Avrupa’dan yoğun biçimde rezervasyon geliyor” diyen Demir, “Tüm dünya tatili ve Türkiye’yi çok özledi. Biz 2022’de büyük bir turizm patlamasının yaşanacağını tahmin ediyoruz. Ekonomideki ilacımızın turizm olacağını düşünüyoruz” dedi. (DHA)



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