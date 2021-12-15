Ekmek kuyrukları uzuyor

Ekmek kuyrukları her geçen gün artıyor. Adana’da ucuz ekmek almak isteyen vatandaşlar halk ekmek büfelerinin önünde metrelerce kuyruk oluşturdu. Ekmek kuyruğuna giren Seher Kartal, “Her gün kuyruk var. 1 saattir kuyruktayız. Herkes alamıyor” diye konuştu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Adana'da yapılan zamla birlikte 200 gram ekmeğin fiyatı 2 lira 25 kuruş oldu.

Ekmeğin zamlanmasından sonra vatandaşlar ise soluğu Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait Halk Ekmek büfelerinde aldı.

1 liraya satılan halk ekmek için büfelerin önünde metrelerce kuyruk oluştu.

“1 SAATTİR KUYRUKTAYIZ”

Ekmek kuyruğuna giren Seher Kartal, “5 ekmek aldım. Belediyeden Allah bin kere razı olsun. Ekmek 1 lira. Markette 2 lira 25 kuruş. Üzerine 75 kuruş koyunca buradan 3 tane ekmek alıyorum. Her gün kuyruk var. 1 saattir kuyruktayız. Herkes alamıyor” diye konuştu.

“ALAMAYAN OLUYOR”

Nurseli Pekçabuk ise “5 ekmek aldım ve bunu 3-4 gün boyunca tüketiyorum. Ben 3 güne bir geliyorum buraya ama sıra hep böyle. Alamayan oluyor. Bizim kendi üretimimiz olan bazı şeyler var ve onların fiyatları artmamalı” dedi. İHA

İlginizi Çekebilir Yağmur altında ucuz ekmek kuyruğu

İlginizi Çekebilir Büyükşehir, ücretsiz ekmek dağıtımına başladı