Ekmekte zam bitmiyor

İstanbul'da 11 Kasım'da resmi olarak zamlanarak 2 liradan 2,5 liraya çıkan ekmek, fırıncıların maliyet artışlarını gerekçe göstererek yaptıkları gayri resmi zamlarla 3-3,5 liraya çıkmıştı. Bir ayda üç kez artan ekmek fiyatlarının yıl başından sonra yine zamlanması bekleniyor.

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Un fiyatındaki artış başta olmak üzere maliyetlerdeki ciddi yükselişler ekmeği vurmaya devam ediyor.

İstanbul’da 11 Kasım’da İstanbul Ticaret Odası’nın onayıyla 2 liradan 2,5 liraya çıkan ekmek, sonrasında bazı fırıncıların maliyet artışlarını gerekçe göstererek yaptıkları gayri resmi zamlarla 3, hatta bazı ilçelerde 3,5 liraya çıkmıştı.

Şimdi de yılbaşından sonra ekmeğe yeni bir zam daha bekleniyor.

‘YIL BAŞINDA ARTMASINI BEKLİYORUZ’

Ekmeği 2,5 liradan sattıklarını belirten fırıncı Yaşar Sandal, “Yılbaşında ekmeğe zam bekliyoruz. Bazı ilçelerde ekmek 3 lira olmuş durumda. Hatta 3,5 lira yapanlar bile oluyor. Bu fiyata satanlar zarar etmemek için satıyorlar. Şu anda ekmeği 2,5 liradan satıyoruz ancak zarar ediyoruz. Un fiyatlarında bir artış söz konusu, devletimizden bununla ilgili bir denetleme yapmasını bekliyoruz. Yılbaşında ekmeğin 3,5 lira olmasını bekliyoruz” dedi.

Ekmek fiyatlarının artmasından dolayı günlük satışlarda azalmalar yaşadıklarını belirten Sandal, “5 ay önce ekmek 2 lirayken, üç bin ekmek satıyordum. Şimdi ekmek 2,5 lira oldu, günde 2 bin ekmek yapıyorum” ifadelerini kullandı. (İHA)



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