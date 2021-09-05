Ekonomide 20 yılın en ‘kara kış’ı kapıda

Doğalgaz, elektrik ve gıda ürünlerine son bir yılda gelen yüzde 30’a yakın zamlar, gelirleri bu oranda artmayan milyonlarca vatandaşı bu kışı nasıl geçireceği konusunda kara kara düşündürüyor.

Nuray TARHAN

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Uzmanlar, yurtdışındaki fiyat artışları nedeniyle doğalgaza yüzde 40'a varan yeni zamlar gelebileceğine, bunun da başta elektrik olmak üzere yeni bir zincirleme zam yağmuru başlatabileceğine dikkat çekiyor.

Ekonomist Dr. Murat Kubilay, olası pandemi kapanmalarıyla işsizliğin yeniden tetiklenebileceğini belirterek, “Isınma, barınma ve beslenme giderleri gelir artışlarının üzerinde. İşsizlikle birleşirse Nisan 2022'de derin bir fakirleşmeyle karşılaşabiliriz. Bu süreçte ihtiyaç kredisi ve kredi kartlarında ödeme güçlüğü çeken binlerce kişinin haciz riski de var. Son 20 yılın ekonomik olarak en soğuk kışına girmek üzereyiz ve vatandaşın şimdiden takati tükendi” dedi.

“Enflasyonda en kötü dönem geride kaldı”

Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Başlevent, sonbaharda enflasyonun daha da yükselme olasılığının azaldığını söyledi. Döviz kurlarının dengelendiğini, kur artışlarının da tüketim maddelerine yansıdığını belirten Başlevent, “Enflasyonda en kötü dönemin geride kaldığını umut edebiliriz. Elbette bir kur şoku veya siyasi çalkantı olmazsa” dedi.

Enerji fiyatlarındaki artış tüketici fiyatlarını tetikliyor

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ağustos ayında yüzde 19.25'e yükselişinin kaynağında gıda ve enerji fiyatlarındaki artışın rol oynadığına dikkat çekerek, “Hem gıda hem de enerji TÜFE'si genel TÜFE'nin üzerinde” dedi. Enerjide artan fiyatların üretim maliyetlerini artırdığını, bunun da tüketiciye yansıtıldığı belirten Yılmaz, “Sonuçta enflasyonu besleyen bir kısırdöngü var. Türkiye, petrol ve doğalgazda dışa bağımlı bir ülke. Bu nedenle düşük maliyetli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek gerekiyor” dedi.