Ekonomide bu da oldu! Çeyrek lahana…

Sosyal medyada paylaşılan videoda semt pazarındaki bir pazarcı, elindeki çeyrek lahanayı göstererek, "Az önce bir müşteriye çeyrek lahana sattım. Hala ekonomi iyi diyenler varsa at gözlüğünü çıkarıp etrafına baksın." diyerek ekonomideki kötü gidişata dikkat çekti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sosyal medya platformunda paylaşılan videoda semt pazarındaki bir pazarcı, elindeki çeyrek lahanayı göstererek, “Az önce bir müşteriye çeyrek lahana sattım, yarımın yarısı. Hala ekonomi iyi diyenler varsa at gözlüğünü çıkarıp etrafına baksın. Yazık günah bu millete ya” ifadelerini kullandı. Video kısa sürede çok sayıda paylaşım ve yorum aldı.

“ÇEYREK LAHANA DÖNEMİNE GİRMİŞ BULUNUYORUZ”

Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “First Lady Emine Erdoğan’ın ‘porsiyonları küçültün’ tavsiyesi meyvelerini vermeye başladı. Bardakta yağ ve bayat ekmekten sonra ‘çeyrek lahana’ dönemine girmiş bulunuyoruz. Artık pazarlarda sebze çeyreği satılıyor. ‘Ekonomi iyi’ diyenlere pazar esnafı okkalı bir yanıt veriyor” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Durmuş Yılmaz ve Faik Öztrak'tan tepki: Ekonomiyi uçuracak politika meyvesini verdi

İlginizi Çekebilir Öztrak: Üç yeni 'K' uygulayacağız