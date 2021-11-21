Ekonomide dördüncü dalga paniği: Bu kış sert geçebilir

Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya ülkeleri, dördüncü corona virüsü dalgasının, arz kesintilerinin ve enerji krizinin ortasında sert bir kışa hazırlanıyor.

Sozcu.com.tr

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Dünya ekonomisi, kuzey yarımküre kışına büyük endişelerle hazırlanıyor. Devam eden arz kesintileri, yükselen fiyatlar ve yeniden canlanan corona virüsü salgını nedeniyle ekonomilerin global krizden kurtuluşu henüz uzak.

Avrupa’da corona virüsü kısıtlamalarının geri dönmesi, Çin’in ekonomik toparlanmasının yavaşlaması ve artan corona virüsü vakalarının Amerika’yı tekrar etkisi altına almasıyla birlikte, küresel ekonominin büyük bir kısmı ciddi bir tehditle karşı karşıya. Artan gaz fiyatları ve arz darboğazları da ekonomiyi tehdit eden bir başka etken.

PANDEMİ GERİ DÖNDÜ

Almanya’nın rekor sayıda vaka bildirerek yeni kısıtlanmalara hazırlanması ve Avusturya’da başlayan yasaklar, kış öncesi Avrupa’da ciddi endişelere yol açtı.

Satın alma yöneticileri arasında yapılan ve Bloomberg’in aktardığı bir ankette, euro bölgesi ve Birleşik Krallık genelinde imalat ve hizmet faaliyetinin yavaşlaması beklenirken ve ABD’de yalnızca mütevazı bir iyileşme beklentisi yer aldı.

REKOR ENFLASYON VERİLERİ

Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerinde bu hafta rekor enflasyon verileri açıklandı. Geçtiğimiz hafta Kanada’da tüketici enflasyonu son 18 yılın zirvesine yükseldi.

Almanya’da üretici enflasyonu son 60 yılın rekorunu kırdı. ABD’de ise son 30 yılın en yüksek tüketici enflasyonu tespit edildi. İngiltere’nin tüketici enflasyonu ise son 10 yılın zirvesine çıktı.

IMF’DEN UYARI

Gelişmiş ekonomilerdeki yüksek enflasyon, merkez bankalarının geçici enflasyon tezinin sorgulanmasına neden olabilir.

Son olarak önceki gün Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Gerry Rice da, tedarik zinciri aksamalarının devam etmesi veya enflasyon beklentilerinin kısa dönemli fiyat hareketleriyle bozulması durumunda dünyanın bazı bölgelerinde enflasyonun daha kalıcı hale gelebileceğini söyledi.

GELECEK HAFTA KRİTİK

Gelecek hafta yaşanacak gelişmeler, artan enfeksiyon oranlarının ekonomik etkisi hakkında bazı erken ipuçları verebilir. Bu hafta içinde Yeni Zelanda ve Güney Kore’deki merkez bankası yetkilileri faiz oranlarını yükseltebilir. Ayrıca hafta içi Fed ve Avrupa Merkez Bankası’nın son toplantılarının tutanakları da yayımlanacak.

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