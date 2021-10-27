Ekonomik güven ekimde azaldı
TÜİK'in açıkladığı Ekonomik Güven Endeksi eylülde 102,4 iken, ekimde yüzde yüzde 1 azalarak 101,4 değerine düştü. Bu düşüşün, tüketici ve reel kesim (imalat sanayi) güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandığı belirtildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme ve beklentilerini kapsayan Ekonomik Güven Endeksi’ni açıkladı.
Buna göre, Ekonomik Güven Endeksi eylülde 102,4 iken, ekimde yüzde yüzde 1 azalarak 101,4 değerine düştü.
Bu düşüşün, tüketici ve reel kesim (imalat sanayi) güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandığı belirtildi.
EN FAZLA DÜŞÜŞ PERAKENDE TİCARETTE
Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre ekim ayında yüzde 3,6 oranında azalarak 76,8 değerini, reel kesim güven endeksi yüzde 1,8 oranında azalarak 111,3 değerini aldı.
Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,1 oranında artarak 120,3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,8 oranında artarak 121,1 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1 oranında artarak 92,7 değerini aldı.
TÜKETİCİ GÜVENİ 12,5 YILIN EN DÜŞÜĞÜNE İNMİŞTİ
Öte yandan, TÜİK’in 21 Ekim’de açıkladığı Tüketici Güven Endeksi, ekimde 76,8 seviyesine gerileyerek, Şubat 2009’dan bu yana endekste en düşük seviyeye inmişti.