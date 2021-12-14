Ekonomistler Fed’in şahinleşmesini bekliyor

Ekonomistler, bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin şahinleşmesini bekliyor. Genel beklentiler tahvil alımlarını sonlandırma işleminin hızlandırılması ve 2022 için faiz artışı sinyali verilmesi yönünde. Fed'in şahinleşmesi tarihi düşük seviyelerinde olan Türk lirasını da baskılayacak

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Piyasalarda tüm gözler Fed’in yarın yapacağı toplantıya kilitlenmiş durumda. Fed Başkanı Jerome Powell’ın varlık alımlarının azaltılmasının hızlandırılabileceğine ve geçici enflasyon tezinin terk edildiğine yönelik söylemleri, ekonomistlerin şahinleşme beklentilerin iartırdı.

Parasal sıkılaşma takviminin öne alınmasını bekleyen iktisatçılar, toplantıdan şahin tonlu yönlendirmelerin çıkmasını bekliyor.

‘2022 İÇİN SİNYAL VERİLECEK’

Bloomberg’in anketine katılan ekonomistler, 1980’lerden bu yana görülen en hızlı enflasyona karşı Fed yetkililerinin bu hafta tahvil alımlarının sonlandırma işlemini hızlandıracağını ve 2022’de faiz oranlarının yükseleceği yönünde sinyaller verecekleri yönünde tahminde bulundu.

49 ekonomistin katılımıyla yapılan ankete göre ekonomistlerin yarısından fazlası Fed 2022'de iki faiz artışı yaşanacağı tahmininde bulundu. Ayrıca aylık tahvil alım azaltımı hızının ikiye katlanacağı da öngörüldü.

Eylül tahminlerinde ekonomistler faiz artırımı için 2022 ve 2023 seçenekleri arasında yarı yarıya bölünmüştü. Artık ekonomistlerin çoğu 2022 içerisinde adım atılacağı görüşünde.

TÜRK LİRASI ÜZERİNDE DE BASKI OLUŞTURACAK

Fed’in para politikasını hızlandırması tarihin en düşük seviyelerinde işlem gören Türk lirası için de ayrı biir baskı oluşturacak.

Fed’in uzun süredir para politikasını sıkılaştıracağı yönünde iletişim yapması nedeniyle pek çok gelişmekte olan ülkenin merkez bankası faiz artırımı yönünde hamleler gerçekleştirmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ise diğer merkez bankalarının aksine bir kaç ay önce parasal gevşeme döngüsüne başlamış, Türk Lirası tarihinin en düşük seviyelerine gerilemişti. TCMB’nin ve Fed’in Aralık toplantıları bu nedenle yakından takip ediliyor.

POWELL NE DEMİŞTİ?

Başkan Jerome Powell, 30 Kasım’da parlamentoda yaptığı konuşmada, geçici enflasoyn tezinin terk edildiğini ve tahvil alımlarını sonlandırmayı hızlandırmanın uygun olacağını söyledi.

Powell, enflasyonun uzun süredir Fed’in yüzde 2 hedefinin çok üzerinde seyrettiğine işaret ederek, enflasyonun “geçici” olduğu değerlendirmesinin bir kenara bırakılmasının zamanı olduğunu söylemişti.

İlginizi Çekebilir Dolar yeniden 14 lirayı aştı

İlginizi Çekebilir Bitcoin'de düşüş sürüyor