Elektrik kesintileri ve gayrimenkul krizi Çin ekonomisini zayıflatıyor

Çin'de üçüncü çeyreğe ilişkin büyüme verisi, Evergrande'nin borç krizinin emlak sektörüne yayılması ve elektrik kesintilerinin üretimi etkilemesi nedeniyle beklentilerin altında kaldı.

Sozcu.com.tr

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Çin’in ekonomisi emlak sektöründeki çöküş ve enerji krizinin etkisiyle üçüncü çeyrekte zayıf büyüdü.

Ulusal İstatistik Bürosu’nın bugün yaptığı açıklamaya göre, ülkenin gayri safi yurtiçi hasılası bir önceki yıla göre yüzde 4,9 arttı. Çin’in bir çeyrekteki büyümesi yüzde 7,9’du. Büyüme tahminleri ise yüzde 5 civarındaydı.

EVERGRANDE SEKTÖRÜ ETKİLEDİ

Pekin’in emlak piyasası üzerindeki sıkı kontrolleri inşaat faaliyetlerini frenledi ve sektöre yönelik finansmanı azalttı. Aynı zamanda, Evergrande Group’taki borç krizinin yavaş yavaş diğer emlak şirketlerine yayılması da sektörü zora sokmaya devam etti. İnşaat, Çin ekonomisinde büyük pay sahibi olan sektörlerden birisi olduğundan bu sektördeki durgunluk da tüm ekonomiyi doğrudan etkiliyor.

Emlak sektörünün dışında Eylül ayındaki elektrik kesintilerinin fabrikalardaki üretimi kısıtlamaya veya tamamen kapatmaya zorlaması da ekonomiye zarar verdi.

DİĞER SEKTÖRLER DE ETKİLENDİ

Emlak ve enerji krizinin boyutu, daralan çelik ve çimento gibi sektörlere de yansıdı. Çin’in ömür üretimi eylülde bir yıl öncesine göre yüzde 0,9 düşerken, kömür ithalatı yüzde 76 arttı.

Bank of America’nın Çin baş ekonomisti Helen Qiao, Bloomberg TV’ye verdiği röportajda, “Talebin yatırım tarafı oldukça zayıf ve arz tarafında güç sıkışıklığı etkili” dedi. Qiao dördüncü çeyrek büyümesinin yüzde 3-4’e düşeceğini söyledi.

BAŞBAKAN GÜVEN VERMEYE ÇALIŞTI

Başbakan Li Keqiang geçen hafta yaptığı konuşmada, Çin’in bu yıl şiddetli ve karmaşık bir uluslararası ortam da dahil olmak üzere “zorlukların üstesinden geldiğini” söylemiş, ekonomi hakkında kendinden emin konuştu.

Li, “Bu yılın üçüncü çeyreğinde, birden fazla faktör nedeniyle büyüme biraz frenlendi ancak tüm yıl boyunca genel kalkınma hedeflerimizi karşılayacak güvene ve yeteneğe sahibiz” dedi.

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