Elon Musk, 5 milyar dolarlık Tesla hissesi sattı

Dünyanın en zengin insanı konumunda bulunan Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter'da hisse satışı konusunda yaptığı anketin ardından 5 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi.

Sozcu.com.tr

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Tesla CEO’su Elon Musk, Twitter’da hissesinin yüzde 10’unu satma konusunda yaptığı anketten birkaç gün sonra, hisselerinin yüzde 3’ünü sattı. Musk’ın sattığı hisseler yaklaşık 5 milyar dolar değerinde.

Serveti büyük ölçüde Tesla ve SpaceX’teki hisselerine bağlı olan Musk bu satışla birlikte büyük miktarda nakit rezervi sağlamış oldu.

Musk’ın sattığı 4,5 milyon hisse, Forbes’a göre tahmini 281,6 milyar dolar olan servetinin büyük bir bölümünü oluşturan Tesla’daki toplam hisselerinin yaklaşık yüzde 3’üne eşit.

Musk’ın yaptığı anketin ardından şirketin hisseleri salı günü yüzde 12 düştü. Ancak Tesla dün kısmen toparlayarak günü yüzde 4,3 kazançla kapattı.

‘HİSSELERİN YÜZDE ONUNU SATSAYDI İYİ OLMAZDI’

Konu ile ilgili Reuters’a konuşan Avustralya merkezli Hyperion Asset Management’ın baş yatırım sorumlusu Mark Arnold, Musk’ın yüzde 10’luk satış planını gerçekleştirmesi halinde yakın vadede olumsuz bir durum oluşacağını söyledi.

Uzmanlar Musk’ın hisse satışı kararının arkasında ABD’de çıkması planlanan milyarderler vergisi ve Musk’ın vergi borçları bulunduğunu belirtiyor.

İKİ GÜNDE 50 MİLYAR DOLAR KAYBETMİŞTİ

Dünyanın en zengin insanı konumunda bulunan Tesla CEO’su Elon Musk, Twitter’da hisselerinin yüzde 10’unu satacağını söylemesinin ardından iki günde 50 milyar dolar kaybetmişti.

Şirketin hisselerinin haberle birlikte düşmesi Musk’ın iki günde rekor servet kaybetmesine neden oldu. Ancak Tesla hisselerindeki dünkü toparlanma nedeniyle kayıplar kısmen geri çekildi.

NE OLDU?

Musk, Twitter’da hisselerini satmak için bir anket gerçekleştirdi. Anketin sonucunda Twitter kullanıcıları Musk’ın hisselerini satması gerektiğini belirtti.

Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda milyarderler vergisine atıfta bulunarak “Son dönemde gerçekleşmemiş kazançların vergi kaçırmak olduğuna dair tartışmalar sürerken Tesla hisselerinin yüzde 10'unu satmayı öneriyorum. Siz destekliyor musunuz?” sorusunu yöneltmişti.

Anket 3,5 milyondan fazla oy aldı ve ankete katılanların yüzde 57,9’u evet oyu kullandı.

Musk'ın bu kararının arkasında ABD'de çıkması planlanan milyarderler vergisi ve Musk'ın vergi borçları bulunuyor. Milyarderler vergisi ABD Kongresi’nde onaylanırsa elinde dev bir servet bulunduran Musk, büyük bir vergilendirmeyle karşı karşıya kalacak.

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