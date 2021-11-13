Elvan’dan Kavcıoğlu’na cari açık eleştirisi

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, cari açığı azaltarak kuru düşürmeye çalıştıklarını ifade ederken, Bakan Lütfi Elvan, “Cari açık Merkez Bankası'nın değil, hükümetin görevidir” dedi.

Erdoğan SÜZER

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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, kurdaki aşırı yükselişi önleyemeyince, yüksek kurun ihracatı artırıp cari açığı düşüreceğini savundu ve “Fiyat istikrarını cari açığı azaltarak sağlamayı hedefliyoruz. Cari açık düzeltildiğinde kur dengeye gelecektir” diyen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na üstü kapalı cevap verdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda soruları yanıtlayan Bakan Elvan, “Merkez Bankasının temel görevi fiyat istikrarını sağlamaktır. Cari açık konusunda yapısal bir problemimiz var ve yapısal cari açığın azaltılması noktasında da bu görev hükûmetin bir görevidir. Yani yapısal cari açığının azaltılması görevi hükûmete aittir. Para politikasında uygulanacak araçlar bellidir ve bu araçları da Merkez Bankası uygular” dedi.

Bakan Elvan, rezerv paraya sahip gelişmiş ülkelerin ve ABD'nin milli gelirinin yüzde 10-15'i oranında bütçe açığı verdiğini, ancak toplam kamu borcunun yüzde 50'den fazlası yabancı para olan Türkiye'nin bu ülkeler gibi risk alamayacağını, bu nedenle bütçe açığını artırıcı politikalar uygulayamayacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, enflasyon artarken faizlerin indirilmesinde rezerv para kullanan ABD ve gelişmiş ülkeleri örnek göstermişti.

VERGİ CENNETLERİ

Bakan Lütfi Elvan, vergi cenneti olarak bilinen ülkelere para aktaran tüm Türk vatandaşlarına ait bilgilerin kendilerine ulaştığını da bildirdi. Elvan, vergi cenneti probleminin bir ulusun tek başına, kendi içinde yaptığı düzenlemelerle çözülemeyeceğini, bu nedenle ülkeler arasında işbirliği yapıldığını ifade ederken, “Türkiye otomatik bilgi değişimi sözleşmesini imzalayarak taraf oldu. Şu anda o vergi cenneti dediğiniz adalardan, ülkelerden biz, her bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının bilgilerini alıyoruz, bunu bilin. Evet, biz de bilgileri veriyoruz ama, o ülkelerden biz bu bilgileri alıyoruz” dedi.

YANLIŞ YAPAN OLURSA…

Bakan Elvan, vergi cennetlerinden gelen bilgiler üzerinde MASAK Vergi Denetim Kurulu ve Gelir İdaresi Başkanlığının çalıştığını da bildirirken, “Eğer bu konuda herhangi bir yanlış iş yapan varsa bunların gereği yapılacaktır. En ufak bir kuşku içerisinde olmayın, bunu çok net bir şekilde söylüyorum. Bu çalışmaları yapıyorlar ama bizim firma bazında şu, şudur; bu, budur, dememiz mümkün değil” dedi.

Kavcıoğlu, cari açıkla ilgili şunları söylemişti:

* Temel sorun cari açıktır. Fiyat istikrarını cari açığı azaltarak sağlamayı hedefliyoruz. Cari açık düzeltildiğinde kur dengeye gelecektir. Cari fazla verdiğimizde çok daha sağlıklı bir fiyat istikrarına kavuşmuş olacağız. Yüksek cari açıkla dezenflasyonist ortamın fiyat istikrarını sağlamadığını gördük.

* Bence, cari fazlayı nasıl vereceğimizi ve bunun için merkez bankasının üzerine düşeni ne kadar ve nasıl yaptığını. tartışmamız lazım. Cari fazla vereceğimiz noktaya gelecek, cari fazla bizi daha kalıcı bir dezenflasyon sürecine sağlıklı bir fiyat istikrarına götürecek ve kur da dengelenmiş olacak. Bunlar birbirini tamamlayan şeyler. İlla şu rakama ulaşılması diye bir şey yok. Hepsi kontrolümüzde, kontrollü bir şekilde gidiyoruz.

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