Emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte emekli zam oranı…

Türkiye’deki emekliler, açıklanan enflasyon oranı doğrultusunda Ocak ve Temmuz aylarında iki defa zam alıyorlar. Yılbaşından itibaren işçi emeklilerinin yüzde 10.5 zam alması bekleniyor. Tüketici fiyatları endeksi kasım ve aralık ayında geçen yılki kadar artarsa yıl başında işçi, esnaf ve çiftçi emekli maaş zammı olarak aylıklarında yüzde 10.5 artış olacak.

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Yeni yılla birlikte emekliler maaşı zammı için dört gözle bekliyor Geçim derdini bir nebze azaltma imkanı sunan maaş zammı enflasyon rakamlarına göre belirleniyor.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği yılbaşı zammını belirleyecek tüketici enflasyonu temmuz ayından bu yana yüzde 6.73’e ulaştı. Tüketici fiyatları endeksi kasım ve aralık ayında geçen yılki kadar artarsa yıl başında işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına yüzde 10.5 zam yapılacak. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 5 toplu sözleşme zammına ilave olarak yüzde 7.5 enflasyon farkı alacak. Böylece memur ve memur emeklilerinin alacağı toplam zam oranı yüzde 12.5’i bulacak.

EMEKLİ ZAM ORANINDA TÜFE ETKİLİ

İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin her 6 ayda bir alacağı zam oranı, geçmiş 6 ayın TÜFE oranı kadar arttırılıyor. Memur ve memur emeklilerine ise toplu sözleşmede aldıkları zam oranı 6 aylık enflasyonun altında kalması halinde fark kadar enflasyon farkı ödeniyor. TÜİK, temmuz ayından ekim sonuna kadar geçen 4 aylık sürede tüketici fiyatları endeksinin kümülatif olarak yüzde 6.73 arttığını açıkladı. Maaş zamlarının net olarak ortaya çıkması için kasım ve aralık aylarının aylık TÜFE oranlarının da açıklanması gerekiyor. Bu iki ayda TÜFE’nin eksi çıkması beklenmediği için yüzde 6.73’lük zam oranı şimdilik cepte görünüyor.

Geçen yıl TÜFE kasımda yüzde 2.30, aralıkta yüzde 1.25 artmıştı. Bu yıl da benzer bir endeks artışı yaşanması halinde bu yılın ikinci yarısındaki TÜFE artışı yüzde 10.5’e çıkacak. Yılın ilk 6 ayında yüzde 8.45 zam alan işçi emeklileri ikinci 6 ayda yüzde 10.5 zam daha alacak. Böylece 2021 yılı yüzde 19.9 zamla kapatılacak. Memur ve memur emeklileri ise temmuzda yüzde 3 zam aldıkları için yeni yılda yüzde 7.5 civarında bir enflasyon farkı ve yüzde 5 normal toplu sözleşme zamlarını alacaklar. Zam oranı toplamda yüzde 12.87 olacak.

İŞÇİ EMEKLİLERİ ZARARDA

Toplu sözleşme zamları nedeniyle 2022’de emekliler arasında memur emeklileri lehine zam farkları oluşacak. Örneğin bugün 4 bin lira olan bir işçi emeklisinin aylığı Ocak 2021’de 4 bin 420 liraya, memur emeklisinin aylığı ise 4 bin 515 liraya çıkacak. 2022’nin ilk 6 ayında TÜFE yüzde 5 olursa işçi emeklisinin aylığı yüzde 5 zamla 4 bin 641, memur emeklisinin aylığı ise yüzde 7 zamla 4 bin 831 lira olacak. Fark bir yılda 190 liraya çıkacak.