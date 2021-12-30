Emekli yılbaşı ikramiyesi verilecek mi, yatacak mı?

Yeni yıla sayılı zaman kala milyonlarca emekli yılbaşı ikramiyesi verilecek mi merak ediyor. Emeklilere yılbaşında ikramiye verilmeyecek. Emekli ikramiyesi Kurban bayramı ve Ramazan bayramında olmak üzere yılda iki kez 1100 lira olarak hesaplara yatıyor.

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Ardı ardına gelen zamlarla mutfak alışverişi dahi yaparken zorlanan emekliler yılbaşı yaklaşırken hesaplarına ikramiye yatırılması umudu taşıyor ancak yeni yılın geldiği şu günlerde hiçbir hükümet yetkilisinde umdukları açıklama yapılmadı.

EMEKLİ YILBAŞI İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Emekli ikramiyesi sadece dini bayramlar olan Kurban bayramı ve Ramazan bayramı öncesinde veriliyor.

Yılbaşında emekli ikramiyesi verilmeyecek, hiçbir yetkinin bu konuda resmi bir açıklaması bulunmuyor.

HANGİ EMEKLİLER BAYRAM İKRAMİYELERİNDEN YARARLANABİLİYOR?

Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olalar;

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular,

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.