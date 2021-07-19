Emeklinin sofrasından 16 ekmek azaldı

Emeklinin sofrasından son bir yılda 476 adet yumurta, 16 adet ekmek, 40 kilogram domates, 32 kilogram patates, 17 kilogram tavuk, 4 kilogram et eksildi. 2018 yılından itibaren bin TL olarak verilen bayram ikramiyeleri bu yıl için sadece 100 TL zamla bin 100 TL olarak verilmeye başlandı. Verilen 100 TL'lik zam alım gücünde hiçbir artışa etki etmezken aksine birçok temel besin maddesinde zamma rağmen azalış meydana geldi.

TORUNLARINDAN UTANIYORLAR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Bu bayramda da emeklilerin yüzü gülmeyecek, emekliler sofra kuramayacak, torunlarının yüzüne bakamayacak” dedi ve şöyle devam etti:

“Emekli aylığı ile son bir yılda 8 kilogram pirinç, 4 kilogram bulgur, 8 paket makarna, 11 kilogram yoğurt, 23 paket margarin, 25 kilogram sıvı yağ, 9 kilogram şeker, 10 kilogram mercimek eriyip gitti. Emekli ikramiyesine yapılan yüzde 10'luk zam, gıda fiyatlarındaki astronomik artışla buhar oldu uçtu. Emeklilerimiz bari bu bayramda ailesi ile birlikte gönlünce bir sofra kursun diye emekli ikramiyesinin 2 bin TL olması teklifimiz ise AKP-MHP oyları reddedildi.”

ÇALIŞMAK ZORUNDALAR

Emeklilerin yıllardır bayram sofrasına hasret kaldığını vurgulayan Ağbaba, bayramın açlık sınırı altında karşılandığını ifade etti. Ağbaba, “AKP ve MHP işbirliği ile bir kez daha bu bayramda da açlığa ve çaresizliğe itildi. Harçlık veremediği için bu bayramda da torunlarının yüzüne bakamaz oldu. Türkiye'de 8 milyon emekli asgari ücretin dahi altında aylık alıyor. Dul ve yetim aylığı alan 2.6 milyon kişi ise aylık sadece 769 TL ile geçimini sağlamaya çalışıyor. Türkiye'de her iki emekliden biri ise geçinebilmek için ya çalışıyor ya da çalışmak için iş arıyor. AKP iktidarı ise en düşük emekli maaşını bin 500 TL'ye yükseltmekle, ikramiyelere 100 TL zam yapmakla övünüyor” ifadelerini kullandı.

Devlet tasarrufu emekliden bekliyor

Tasarruftan bahseden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yılın ilk 6 ayında örtülü ödenekten 1 milyar 348 milyon TL harcadığını hatırlatan Veli Ağbaba, tasarrufun ise maaşına 126 TL zam yapılan emeklilerden beklendiğini kaydetti. Ağbaba, “Bu bayramda da emeklilerimiz çocukları ve torunları ile gönlünce bayram sofrası kuramazken, iktidar sahipleri ülkenin kaynaklarını istedikleri gibi harcamaya devam ediyor. Türkiye‘de 8 milyon emekli asgari ücretin dahi altında aylık alıyor. Dul ve yetim aylığı alan 2.6 milyon kişi ise aylık sadece 769 TL ile geçimini sağlamaya çalışıyor. Türkiye' de her iki emekliden biri ise geçinebilmek için ya çalışıyor ya da çalışmak için iş arıyor” dedi.