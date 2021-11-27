Emlak vergisi ödeme ekranı: Emlak vergisi nasıl ödenir, son gün ne zaman?

Bina, arazi ve arsalar sahipleri tarafından her yıl iki taksitle ödenen Emlak vergisinde son gün yaklaşıyor. Emlak vergisi ödemelerinin ilk taksitleri için verilen süre 30 Kasım'da sona erecek. Emlak vergisi ödemeleri belediyelerin banka hesap numaralarına EFT veya havale yoluyla da ödenebiliyor. Bazı belediyelerin internet siteleri üzerinden vergi ödeme ve borç sorgusu da yapılabiliyor.

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Bina, arazi ve arsalar için her yıl düzenli olarak emlak vergisi verilmek zorundadır. Emlak vergisinde ilk taksit mayıs ayı içerisinde, ikinci taksit ise kasım ayında ödeniyor. Kasım ayı taksitleri için ise son günler yaşanıyor.

EMLAK VERGİSİ SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ödemeleri için ödemelerde son gün tarih 30 Kasım

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Emlak vergilerinin ilgili belediyeye bizzat gidilerek ödeniyor. Emlak Vergileri Belediyelerin banka hesap numaralarına EFT veya havale yoluyla da ödenebiliyor. Bazı belediyelerin internet siteleri üzerinden vergi ödeme ve borç sorgusu da yapılabiliyor.