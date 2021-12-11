En derin yaşlı yoksulluğu olan dördüncü ülkeyiz

Türkiye’de milyonlarca emekli artık ancak 120 dolar eden 1.685 TL seviyesindeki emekli maaşına mahkumken, 65 yaş üstündeki yoksulluk hızla derinleşiyor.

Özlem Ermiş BEYHAN

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Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) son emeklilik raporu, Türkiye'nin yaşlıları en fazla derin yoksulluğa düşmüş birkaç ülkeden biri olduğunu ortaya koydu. Rapora göre Meksika, ABD ve Kore'nin ardından Türkiye, yaşlıları en derin yoksulluk yaşayan ülkelerden biri durumunda. Raporda paylaşılan verilere göre Türkiye'de 65 yaş üstü fakirlerin ortalama geliri yoksulluk sınırının yüzde 35 altında. Bu, pek çok yaşlının temel ihtiyaçlarını karşılayacak kadar bir geliri bile olmadığını ortaya koyuyor. Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 500 bin emekli 1.685 TL olan en düşük emekli maaşını alırken, emeklilerin yüzde 70'i 2.825 TL olan asgari ücretin altında maaş alıyor. Yani 14 milyon emeklinin 8 milyonu yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Yaklaşık 1.5 milyon emekli ise açlık sınırının altında geçim mücadelesi veriyor.

İŞSİZLİK ZORLUYOR

Rapora göre Türkiye, emekli-çalışan oranı olan yüzde 15.2 hızla artacak ve 2080'de OECD ortalamasını aşarak yüzde 58.2'e çıkacak. Raporda, Türkiye'nin yüksek işsizliğin sosyal sigorta harcamalarına en fazla negatif etkisi olan ilk üç ülkeden biri olduğu belirtildi.

Yoksul yaşlılar çalışmaya mahkum

Derin Yoksulluk Ağı'ndan Hacer Foggo pek çok yaşlının açlığa mahkum hale geldiğini söyledi. Foggo, “Çalışmak zorunda kalan, sokakta seyyar satıcılık yapan ve kağıt toplayan yaşlılar görüyoruz. İlaç, bağışıklığı güçlendirici gıda alamıyorlar. Yoksul yaşlıların huzur içinde kaliteli bir yaşamları yok. Birçok yoksul emekli kıt kanat geçiniyor” dedi.

İşsizlik maaşı emekli maaşını düşürüyor

Rapora göre Türkiye'de yoksul yaşlıların geliri, yoksulluk sınırının yüzde 35 altında. Raporda, ortalama gelire sahip çalışanların tüm iş hayatı boyunca toplam 5 yıl işsizlik maaşı alması halinde emekli maaşının OECD ortalamasında yüzde 6.4 azaldığı belirtiliyor. Türkiye'de ise bu oran çok daha yüksek, 5 yıl işsizlik maaşı alanların emekli maaşındaki erimenin yüzde 10'u aştığı vurgulanıyor.