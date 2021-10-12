Endişeler artıyor: Çinli Evergrande üçüncü ödemeyi de kaçırdı

Borç krizi içindeki Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande, üç hafta içinde üçüncü tur tahvil kupon ödemesini gerçekleştiremedi. Borç krizinin yayılma endişesi artıyor.

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Ağır borç yükü altındaki Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande Group üç hafta içinde üçüncü tur tahvil kupon ödemelerini zamanında yapamazken, piyasaların sorunların diğer ülkelere de yayılacağına dair endişelerini artırdı.

Bazı tahvil sahipleri, geçen ay dolar cinsi iki tahvilinin kupon ödemesini kaçıran Evergrande’nin Nisan 2022, Nisan 2023 ve Nisan 2024 tahvillerinin toplam 148 milyon dolarlık kupon ödemeleri için son ödeme tarihi olan bugün TSİ 0700’a kadar kupon ödemesi almadıklarını söyledi.

300 milyar dolardan fazla borcu bulunan ve likidite sıkıntısı yaşayan şirket kupon ödeme süreleri dolan ödemelerini ilave 30 gün içinde ödeyemezse bu tahvilleri temerrüde düşmüş olacak.

Evergrande sorulara yanıt vermedi.

“DAHA FAZLA TEMERRÜT GÖRÜYORUZ”

Refinitiv verilerine göre, Çinli gayrimenkul şirketleri tarafından ihraç edilen toplam 101.2 milyar dolarlık tahvilin vadesi gelecek yıl dolacak.

Aracı kurum CGS-CIMB notunda, “Likidite sorunu belirgin bir şekilde iyileşmezse ileride daha fazla temerrüt görüyoruz,” dedi ve daha düşük kredi notuna sahip gayrimenkul şirketlerinin şu anda borçlarını çevirmekte zorluk yaşadıklarını ifade etti. (REUTERS)

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