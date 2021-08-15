Endişeli tüketiciler küçük esnafa yöneldi

Pandemi sonrası tüketici alışkanlıkları değişirken, alışverişlerde endişeli ruh hali devam ediyor. Tüketicinin yüzde 65’i küçük alışveriş noktalarında kendini daha rahat hissediyor.

SAYIME BAŞÇI

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Perakende sektörü vaka sayılarındaki değişimlerin getirdiği açılma ve kapanma dönemlerinin seyrinden yara alarak çıkarken, tüketicinin endişeli ruh hali alışverişlerin seyrini de değiştirdi.

Sektör için yeni normal “Roller Coaster” olarak tabir edilen inişli çıkışlı bir düzene doğru ilerlerken, kendini alışverişlerde hâlâ yeterince rahat hissetmeyen tüketici online alışveriş ile bakkal manav gibi küçük esnafa yöneliyor. Ipsos tarafından yapılan küresel araştırmaya göre, alışverişçilerin yüzde 65'i bakkal ve manav gibi küçük satış noktalardan alışveriş yaparken rahat olduğunu belirtirken, alışverişçilerin sadece yüzde 10'u giyim / ayakkabı alışverişlerinde ürünü deneme konusunda rahat olduğunu açıkladı.

Pandeminin seyri ile birlikte tüketicilerin inişli çıkışlı olan endişe seviyeleri özellikle AVM gibi kapalı mekanlardaki trafik üzerinde büyük etki yaratıyor.

ÖNCELİK ONLINE

Ipsos'un yaptığı çalışmaya göre, alışverişçilerin yüzde 31'i için öncelikli alışveriş kanalı online siteler olmuş durumda. Özellikle, elektronik eşyalar, giyim, oyuncak gibi kategorilerde online alışveriş oranı daha da yüksek olduğu verilerden izlenebiliyor. Bunun dışında, yıl içerisinde online perakendecilerin yaptığı büyük kampanya dönemlerinde online alışverişte ciddi artışlar yaşandı. Bu dönemde en büyük sorun ise teslimatlarda yaşandı. Alışverişçilerin yüzde 68'i online alışveriş yaparken sorunla karşılaştığını belirtiyor.

E-TİCARETTE HIZA HAZIR OLUN

Ipsos Kurulu Üyesi Beste Yıldız, perakendecilerin gelişmesi gerektiğine işaret ederek, araştırma sonuçlarına ilişkin şu tespitleri yaptı: “Roller Coaster gibi inişleri, çıkışları olan bu yolculuğu kabul etmeli, benimsemeli ve bu iniş, çıkışlara hazır olunmalı. Daha da hızlanacak e-ticaret yolculuğunda zamanın beklenen ihtiyaçlarına önceden hazır olunması ve alışveriş yapanların endişelerinin giderilmesi anahtar yön göstericiler olarak belirtilebilir.”