Enerji Bakanı: BOTAŞ ve Türkiye Petrolleri satılmayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ'ın satılacağı iddialarına ilişkin "Ne Türkiye Petrollerinin ne de BOTAŞ’ın satılması kesinlikle söz konusu değil" dedi.

Sozcu.com.tr

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ’ın satılacağına yönelik iddiları “mesnetsiz ve gerçek dışı” şeklinde niteleyerek “Ne Türkiye Petrollerinin ne de BOTAŞ'ın satılması kesinlikle söz konusu değil” dedi.

Dönmez, yaptığı yazılı açıklamada, “Böyle bir gündem hiçbir zaman olmadı. Hem Türkiye Petrolleri hem de BOTAŞ bugün Türkiye'nin enerji arz güvenliğinde kilit bir rol oynuyor” diye konuştu.

‘TÜRKİYE EN UCUZUNU ALIYOR’

Türkiye Petrollerinin tarihinde ilk defa Rusya’da saha satın aldığını ve Azerbaycan’da hisselerini artırdığını anımsatan Dönmez, son 3 yılda TANAP ve TürkAkım gibi projelerin mimarları arasında BOTAŞ’ın da yer aldığını, şirketin Türkiye için hayati bir rol üstlendiğini vurguladı.

Dönmez yazılı açıklamasında ayrıca, BOTAŞ’ın 1300 doların üzerinde doğalgaz aldığına ilişkin de yanıt verdi.

Gazın önemli bir kısmının uzun dönemli sözleşmelerle temin edildiğini aktaran Dönmez, uzun dönemli kontratlardaki fiyatların uluslararası piyasadaki mevcut göstergelerle uyumlu olduğunu ve zikredilen seviyenin altında olduğunu vurguladı.

“Türkiye gazı pahalıya alıyor” iddiasına da değinen Dönmez, buna ilişkin de şunları söyledi:

“Bu iddia da yine hiçbir gerçek veriye dayanmıyor. Uzun dönemli alım satım sözleşmelerinin fiyat mekanizmaları başta Avrupa ülkeleri olmak üzere uluslararası piyasa fiyatlarına bağlı olarak güncelleniyor. Hatta Avrupa ile kıyaslandığında, Türkiye, doğalgaz ve elektriği en ucuz kullanan ülkeler arasında.”

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