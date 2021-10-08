Enerji Bakanı Dönmez: Nijerya’yla hidrokarbon, madencilik ve enerji alanında anlaşmalar imzalanacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye-Nijerya Karma Ekonomik Komisyonu toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nijerya'ya gideceğini ve Nijerya'yla Türkiye arasında hidrokarbon, madencilik ve enerji alanında üç anlaşma imzalanacağını duyurdu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, hidrokarbon, madencilik ve enerji alanında üç anlaşma imzalamayı planlandığını duyurdu.

Dönmez, “Bu ay içinde Cumhurbaşkanımızın Nijerya'ya resmi ziyareti planlanıyor. Bu ziyaret kapsamında hidrokarbon, madencilik ve enerji alanında üç anlaşma imzalamayı planlıyoruz.” dedi.

PETROL ŞİRKETLERİ ARASI İŞBİRLİĞİ

Türkiye-Nijerya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 5. Dönem Toplantısı’nda açıklamalarda bulunan Dönmez, “Petrol ve doğalgaz tedarikçilerinden Nijerya, sahra altı Afrika’da en büyük partnerlerimizden olmaya devam ediyor. Bilindiği gibi Nijerya Afrika’nın en büyük petrol üreticisi konumundadır. Nijerya petrol şirketi ile Türkiye’deki petrol şirketi bundan sonra yatırım ve işbirliği fırsatlarını değerlendireceklerdir” dedi.

Dönmez, Cumhurbaşkanlığının ziyareti kapsamında iş dünyasının ve kamu diplomasisinin çeşitli alanlarında anlaşma planlandığı ve hidrokarbon, madencilik ve enerji alanında üç anlaşma imzalanacağını duyurdu.

İlginizi Çekebilir Doğalgaz fiyatları kontrolden çıktı: Küresel enerji krizi endişeleri artıyor