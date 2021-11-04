Enerji Bakanı: Rusya ile doğalgaz kontratların yenilenmesi söz konusu

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, "BOTAŞ ve özel sektörün Rusya ve Gazprom'la bu yıl sonunda bitecek kontratları vardı. Büyük oranda mutabakat sağlandı. Önümüzdeki yılın başından itibaren kontratların yenilenmesi söz konusu olacak" dedi. Dönmez ayrıca, karbon emisyon piyasasının oluşturulması istişarelerin devam ettiğini bildirdi.

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Enerji Bakanı Fatih Dönmez’den, yıl sonunda sona erecek olan Rusya’dan uzun dönemli doğalgaz ithalat sözleşmesinin gelecek yılın başından itibaren yenilenmesi için büyük oranda mutabakat sağlandığına yönelik açıklama geldi.

Dönmez, kontrat büyüklüğünün ‘bir miktar’ artırılabileceğini söyledi.

2022 YILI BAŞINA İŞARET ETTİ

Reuters’in haberine göre Dönmez, “BOTAŞ ve özel sektörün Rusya ve Gazprom’la bu yıl sonunda bitecek kontratları vardı. Büyük oranda mutabakat sağlandı. Belki de bir miktar artmak suretiyle önümüzdeki yılın başından itibaren kontratların yenilenmesi söz konusu olacak” dedi.

BOTAŞ ve özel sektörün Gazprom’dan yılda 4’er milyar metreküp doğalgaz alım sözleşmesinin süresi bu yıl sonunda dolacak.

KARBON EMİSYON PİYASASI İÇİN GÖRÜŞME SÜRÜYOR

Dönmez ayrıca, karbon emisyon piyasasının oluşturulması için bakanlıklar arasında istişarelerin devam ettiğini, piyasa modeli konusunda mutabakat sağlandığını da söyledi.

Dönmez, “Karbon piyasasıyla ilgili şu anda Çevre Bakanlığı ile bakanlığımızdan arkadaşlar arasında görüşmeler devam ediyor. Modele ilişkin bir mutabakat sağlandı. Belki EPİAŞ bünyesinde… Karbon sertifikalarının alınıp satıldığı bir platform oluşturulabilir” diye konuştu. (REUTERS)



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