Enerji krizi fiyatları tırmandırıyor: Almanya’nın üretici enflasyonu son 47 yılın zirvesinde

Almanya'da ağustos ayı üretici fiyatlarında 1974'ten bu yana görülen en büyük artış gerçekleşti. Artışta Avrupa genelinde gerçekleşen enerji krizi etkili oldu. Son bir ayda enerji fiyatlarındaki artış yüzde 24 oldu.

Sozcu.com.tr

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Almanya’da Ağustos 2021’de üretici fiyatları endeksi önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12 arttı.

Üretici fiyatları, ağustosta önceki aya göre ise yüzde 1,5 arttı.

Federal İstatistik Ofisi tarafından açıklanan bu rakam, Aralık 1974’ten bu yana açıklanan en yüksek üretici enflasyonu oldu. Almanya’da en son 1974’te yaşanan petrol krizi bu kadar yüksek bir artışa neden olmuştu.

Ağustos ayında enerji fiyatları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24, önceki aya göre ise yüzde 3,3 arttı. Ara malı fiyatlarında ise yıllık artış yüzde 17,1 olarak gerçekleşti.

ENERJİ KRİZİ FİYAT ARTIŞLARINI TETİKLİYOR

Ekonomiler küresel pandeminin etkilerinin ardından toparlanmaya çalışıyor. Ancak fiyat artışları ile ilgili endişeler toparlanma çabalarının önündeki engellerden birisi. Avrupa’nın karşı karşıya kaldığı enerji krizi ise tedarik sıkıntıları ve istihdam sorunlarının yanında fiyat artışlarının önemli etkenlerinden.

Rusya’nın doğalgaz ithalatını kısması ve stokların doluluk sorunu nedeniyle Avrupa’nın temel enerji kaynağına yönelik endişeler artıyor.

Son dönemde, uzmanlar tarafından doğalgaz ve kömür kıtlığı nedeniyle kötü senaryoların hayata geçebileceği, işletmelerin ve fabrikaların kapanmaya gidebileceği ve kıta çapında yaygın elektrik kesintilerinin meydana gelebileceği yönünde tahminler yürütülüyor.

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