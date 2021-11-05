Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan fiyat artışlarıyla ilgili açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Gerek emtia fiyatlarında gerekse enerji ham madde fiyatlarında yani petrol, doğalgaz, kömür gibi fiyatlarda bu kuvvetli talep artışından kaynaklı büyük fiyat sıçramaları yaşandı. Bu sadece Avrupa'da da yaşanmadı. Asya Pasifik pazarında da bunlar var. Amerika'da da var, Afrika'da da var" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bir dizi ziyaret için Bursa’ya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, heykeldeki valilik binasında Bursa Valisi Yakup Canbolat ile bir araya geldi. Ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı tarihi belediye binasında ziyaret eden Dönmez’e, Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa milletvekilleri ve belediye başkanları ile AKP Bursa İl Başkanı Davut Gürkan eşlik etti.

“BÜYÜK FİYAT SIÇRAMALARI YAŞANDI”

AKP Bursa İl Başkanlığı’nda partililerle buluşan Dönmez, burada yaptığı konuşmada tüm dünyadaki enerji maliyetlerinin yükselmesine değindi. Pandeminin etkilerinin kalkmaya başlamasıyla birlikte dünyada hızlı bir ekonomik toparlanma yaşandığını söyleyen Bakan Dönmez, bunun neticesi olarak da enerji fiyatlarında ciddi bir yükseliş olduğuna dikkat çekti. Dönmez, artan maliyetlerin tamamını ise vatandaşa yansıtmadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

* Gerek emtia fiyatlarında gerekse enerji ham madde fiyatlarında yani petrol, doğalgaz, kömür gibi fiyatlarda bu kuvvetli talep artışından kaynaklı büyük fiyat sıçramaları yaşandı. Bu sadece Avrupa’da da yaşanmadı. Asya Pasifik pazarında da bunlar var. Amerika’da da var, Afrika’da da var.

* Geçtiğimiz yıl 40 doların altındaki petrol fiyatları, 80 dolarların üstüne çıktı. Geçtiğimiz yıl bin metreküp doğalgazın fiyatı 100-150 dolar arasındaydı. Bu bin doların üstüne çıktı.

* Elektrik de bu kaynaklara dayalı olarak üretildiği için, fiyatlarına yansımaları oldu. Ama biz buna rağmen vatandaşımızı, özellikle dar gelirli hane halkını korumak amacıyla bu artan maliyetlerin tamamını yansıtmadık.

* Önemli olan bu dönemde vatandaşı soğukta ya da karanlıkta bırakmamak. Birçok ülkede bununla alakalı ilave tedbirler alınırken, biz teknik altyapımız itibarıyla bu konularda birçok komşu ve bölge ülkelere göre daha rahat konumdayız. Bununla alakalı rakamları da gelecek günlerde paylaşacağız. Ne kadar bir sübvansiyon yapıldığını da sizlerle paylaşmış olacağız.

* Biz vatandaşımızın bu zorlukları daha fazla yaşamaması adına böyle bir fedakarlık yapmış olduk. Ümit ederim ki önümüzdeki yıl bu enerji fiyatlarındaki gereğinden fazla yüksek seyreden seyir inşallah eski seviyelerine gelir, toparlanır diye ümit ediyorum. Nitekim bir miktar öncü işaretler gelmeye başladı. Bunları tabi izleyeceğiz. Şu anda bugünden bir şey demek erken. DHA

İlginizi Çekebilir Zamlar Türk halkını enerji tasarrufunda Avrupa şampiyonu yaptı