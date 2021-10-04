Enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK'e göre eylül ayında yıllık tüketici enflasyonu yüzde 19,58'e yükseldi. Ağustosta oran yüzde 19,25'ti. Eylülde zam şampiyonu, fiyatı bir ayda ortalama yüzde 33,72 oranında zamlanan kömür oldu.

Sozcu.com.tr

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Enflasyonda yükseliş eylül ayında da sürdü. TÜİK’e göre, tüketici enflasyonu (TÜFE) eylülde yüzde 19,58’e yükseldi.

Ağustosta oran yüzde 19,25 ile Merkez Bankası’nın (TCMB) yüzde 19’luk politika faizini aşmış, sonrasında TCMB faizi yüzde 18’e çekmişti. Böylece faiz ile enflasyon arasındaki fark daha da açıldı.

TÜFE’de (2003=100) 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,04, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,58 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,42 artış gerçekleşti.

YILLIKTA EN FAZLA ARTIŞ GIDADA

Yıllık en düşük artış yüzde 1,80 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 4,99 ile haberleşme, yüzde 7,32 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 12,45 ile eğlence ve kültür oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 28,79 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 23,27 ile ev eşyası ve yüzde 23,27 ile lokanta ve oteller oldu.

AYLIK EN FAZLA ARTIŞ EĞİTİMDE

Aylık düşüş gösteren tek ana grup yüzde 0,16 ile giyim ve ayakkabı oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Eylül ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,05 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 0,47 ile haberleşme ve yüzde 0,50 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Buna karşılık, 2021 yılı Eylül ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 5,15 ile eğitim, yüzde 3,33 ile ev eşyası ve yüzde 2,34 ile konut oldu.

SEPETTEKİ 415 MADDEDEN 318’İNİN FİYATI ARTTI

Eylül 2021’de, endekste kapsanan 415 maddeden, 51 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 46 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 318 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’de 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,50, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,65, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,63 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,72 artış gerçekleşti.



ZAM ŞAMPİYONU KÖMÜR

Eylülde zam şampiyonu, aylık yüzde 33,72 fiyat artışıyla kömür oldu. Yüzde 30,46’lık artışla kıvırcık, yüzde 29,52 artışla servis ücreti ve yüzde 28,30 artışla yurt ücreti kömürü takip etti.

Özel üniversite ücreti de aylık yüzde 24,25 arttı.

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