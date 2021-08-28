EPDK’dan elektrik faturalarıyla ilgili açıklama

Elektrik faturası tutarına yönelik şikâyetlerinin çoğalması üzerine EPDK'dan açıklama geldi. Hiçbir dağıtım ve perakende şirketinin fatura kalemlerinde oynama yapamayacağının belirtildiği açıklamada "Gizli zam da söz konusu olamaz" denildi.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), son dönemde elektrik faturalarındaki yüksek tutarlara yapılan şikâyetlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurumdan yapılan açıklamada herhangi bir gizli zammın olmadığı ifade edildi.

Açıklamada elektrik üretiminde oluşan maliyet artışları nedeni ile 1 Temmuz 2021’den itibaren geçerli olmak üzere, nihai elektrik satış fiyatlarında tüm abone grupları için yüzde 15 oranında artış yapıldığı anımsatıldı.

Bu kapsamda, mesken abonelerince 100 kilovatsaat elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dahil olmak üzere 91.56 TL ödendiği belirtilerek, şöyle denildi: “Öncelikle vurgulamak gerekir ki söz konusu fiyatlandırma Türkiye’nin tamamı ve bütün mesken aboneleri için geçerlidir. Hiçbir dağıtım ya da perakende şirketi, vatandaşlarımıza gönderdiği faturaya herhangi bir bedel artışı yansıtamaz, fatura kalemlerinde herhangi bir oynama yapamaz.

Ayrıca elektrik faturalarında dağıtım şirketlerinin payı 2020 yılında belirlenmiştir ve 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yıl boyu geçerlidir. Bu payda da bir artış yapılmamıştır. Dağıtım şirketlerinin EPDK’dan bu payın artırılmasına yönelik bir talebi olmadığı gibi yasal mevzuata aykırı böyle bir talebin gelmesi halinde kabul edilmesi de söz konusu olamaz” denildi.

‘GİZLİ ZAM SÖZ KONUSU DEĞİL’

Açıklamada, her yıl özellikle temmuz ve ağustos aylarında hava sıcaklıklarındaki artışlara bağlı olarak klima, soğutucu, vb. ürünlerin yoğun kullanımı ile rekor seviyelere ulaşan elektrik kullanımından kaynaklı artışın elektrik faturalarına da yansıdığına dikkat çekildi.

“Elektrik faturasını oluşturan kalemlerde, Kurumumuz tarafından belirlenen oranların dışında (dağıtım bedeli ya da vergi oranlarında) herhangi bir artış ya da gizli zam söz konusu değildir” denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Vatandaşlarımızı müsterih olmalı ve bilmelidir ki, EPDK olarak görevimiz sadece tarifeleri belirlemek değil aynı zamanda faturaların hesaplanmasında bu tarifelerin hatasız bir şekilde uygulanmasını titizlikle takip etmek ve denetlemektir. Ayrıca Kurumumuz internet sitesinde yer alan elektrik faturası hesaplama modülünden de (http://lisans.epdk.gov.tr/epvys web/faces/pages/online/tarifeFatura/tarifeFatura.xhtml) bütün vatandaşlarımız faturalarını her ay kontrol edebilirler.” (DHA)

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