EPDK’dan tavan fiyat artışı: Elektrik zammının ilk habercisi geldi

Doğalgaz ve elektrik faturalarına beklenen yüklü zamlarla 'bu kış ağır geçecek' endişelerini güçlendirecek ilk adım EPDK'dan geldi. Kurul, elektrik tavan fiyatlarını yüzde 33 artırdı. Enerji uzmanlarına göre bu karar, perakende satış tarifelerini de artırarak vatandaşın faturalarına hissedilen bir şekilde yansıyacak.

Gamze BAL

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), elektrik tavan fiyatını yüzde 33 artırdı.

Buna göre, firmaların verdiği piyasa takas fiyatları, bugünden itibaren son iki aydan başlamak üzere, son 12 aydaki ortalama fiyatın üç katı şeklinde uygulanacak. Yani 6 Ekim 2020’de Resmi Gazete’de yayınlanan kararla ‘iki katı’ olacak şekilde belirlenen tavan fiyat, bugünkü kararla birlikte üç katına çıkarılmış oldu.

Bu kararın ne anlama geldiğini sozcu.com.tr’ye değerlendiren uzmanlar ise, tavan fiyattaki artışın, perakende satış tarifelerine yansıyacak zamların işaretçisi olduğuna dikkat çekti.

‘EPDK FİYAT ARTIŞLARINI KABUL ETMİŞ OLDU’

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz, “Dünyada yaşanan enerji krizinin etkisiyle maliyetler daha da arttı. Bugünkü karar, aslında fiyat artışlarını EPDK’nın da kabul etmesi anlamına geliyor” dedi.

Türkyılmaz, “EPDK bugünkü kararla ‘piyasadaki işlemlerde üst sınırı yükselttik, çünkü maliyetler arttı’ diyor. Bu da vatandaşa yansıyacak muhtemel bir zammın habercisi” diye konuştu.

‘ETKİSİ FATURALARA YANSIYACAK’

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Sakarya, “Taban fiyat yükselince doğal olarak görevli tedarik şirketleri de piyasadan temin ettikleri elektrik enerjisinin maliyetlerini yeni fiyatlar üzerinden hesaplayacak” dedi.

“Çünkü dengeleme güç piyasası ve gün içi piyasadan da elektrik alıyorlar” diyen Sakarya, “Bu da kendi maliyetlerine yansıyacağı için, perakende satış tarifesini artıracak” diye konuştu.

Ancak EPDK’nın söz konusu kararı ekim ayı ortasına denk geldiği için, 1 Kasım’da elektrik faturalarına zam gelse bile bugünkü kararın etkisinin az olacağına işaret eden Sakarya, “Ancak elektrikte tavan fiyatın artmış olması ilerleyen dönemde faturalara da hissedilen şekilde yansıyacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

YIL BAŞINDAN BU YANA ELEKTRİK YÜZDE 22 ZAMLANDI

Öte yandan, son günlerde dünyada yaşanan enerji krizinin etkisiyle meskenlerde tüketilen elektrik ve doğalgaza yeni zamlar bekleniyordu ancak ekim ayı başında konut aboneleri için gaz dağıtım şirketlerine uygulanan tarife değişmemişti. Sanayi aboneleri ve elektrik üretim santralleri tarifesine yüzde 15 zam gelmiş, elektrikte tarife aynı kalmıştı.

Meskenlerde tüketilen elektrik ve doğalgaz fiyatlarına son zam ise 2021 Temmuz'da geldi. Söz konusu dönemde elektrik yüzde 15, doğalgaz ise yüzde 12 zamlandı.

2021 Ocak'tan Temmuz'a doğalgazdaki zam yüzde 17.7, elektrikteki zam ise yüzde 22'yi buldu.

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