Erdoğan; Bakan Nebati, TCMB Başkanı Kavcıoğlu ve kamu bankalarının yöneticileriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile kamu bankalarının yöneticileriyle görüştü.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Üsküdar’da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü’nde basına kapalı olarak saat 15.00’de başlayan toplantı yaklaşık 5 saat sürdü.

DOLAR YÜKSELDİ, MERKEZ MÜDAHALE ETTİ

Dolar kuru bugün 14,99 ile yeni zirvesini görürken, Merkez Bankası'ndan (TCMB) son iki haftadaki dördüncü müdahale geldi.

TCMB'nin doğrudan dolar satarak döviz kurlarına müdahalesiyle dolar/TL akşam saatlerinde 13,63'e kadar geri çekildikten sonra bir miktar yükseldi.

Reuters, toplam 3 işlemcinin tahminlerine göre TCMB'nin bugünkü döviz satım müdahalesinin 1.5 ila 2 milyar dolar arasında olduğunu aktardı.

Bankacıların TCMB verilerinden yaptığı hesaplamalara göre, TCMB'nin ilk 3 müdahalesindeki toplam döviz satışı yaklaşık 2.5 milyar dolar oldu.

İlginizi Çekebilir Merkez'in bugünkü müdahalesindeki rezerv kaybı belli oldu