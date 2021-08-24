Erdoğan IMF borcunu anmadan rezerv artışını duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IMF'den borç olarak gelen 6,4 milyar doları IMF'nin adını anmadan "Süreci tamamlanan işlemlerle önümüzdeki günlerde TCMB rezervi 115 milyar doların üzerine çıkacak" cümlesiyle duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Uluslararası Para Fonu (IMF) üye ülkelere toplamda 650 milyar dolarlık SDR (özel çekme hakları) tahsisatını dün yaptığını açıklarken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan dikkat çekici bir açıklama geldi.

IMF'den Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) borç olarak 6,4 milyar dolarlık SDR aktarımı yapılırken, Erdoğan bugünkü açıklamasında konuya üstü kapalı olarak değindi.

IMF’Yİ ANMADI

Erdoğan, IMF'nin adını anmadan “Merkez Bankası rezervlerimiz şu an itibarıyla 109 milyar dolar seviyesindedir. Süreci tamamlanan işlemlerle önümüzdeki günlerde bu rakam 115 milyar doların üzerine çıkacak” dedi.

Erdoğan son yıllarda birçok kez “IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi” çıkışı yapmış, AKP döneminde Türkiye'nin IMF'ye borcunun bitmesini sık sık gündeme getirmişti.

Ekonomistler, IMF'nin Türkiye'den borç istemediğini, fonun 2012'de olası ek kaynak ihtiyacını karşılamak üzere oluşturduğu mekanizmaya Türkiye'nin 5 milyar dolarlık taahhütte bulunduğunu ancak herhangi bir aktarım yapmadığını söylemişti.

BORÇ VE ÖDÜNÇ DÖVİZLE REZERV YÜKSELDİ

TCMB'nin brüt rezervi son dönemde yabancı merkez bankalarından ve yurt içindeki bankalardan swap (takas) ile belirli bir vade için alınan ödünç döviz ve altınlarla yükseldi.

Çin’den yaklaşık 6 milyar dolar karşılığı yuan, Katar’dan 15 milyar dolar karşılığı riyal swapla gelirken, bunlara ağustosta Güney Kore’den gelen yaklaşık 2 milyar $ karşılığı won eklendi.

Yabancı merkez bankalarından swap ile gelen toplam 23 milyar dolarlık ödünç döviz rezerve eklenirken, IMF'den de 6,4 milyar dolarlık SDR da TCMB brüt rezervini artırdı.

TCMB'nin brüt rezervleri içinde, yurt içi bankalardan swap ile alınan toplam 45,7 milyar dolarlık döviz ve altın bulunuyor.

SWAP HARİÇ NET REZERV EKSİDE

Yaklaşık TCMB'nin 115 milyar dolara çıkacağı söylenen brüt rezervinin yaklaşık 70 milyar doları, ödünç ve borç döviz ve altından oluşuyor.

Temmuz sonu itibarıyla TCMB'nin swap dahil net rezervi 24,6 milyar dolar, swap hariç net rezervi ise eksi 41,4 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Bu sene rezervlere reeskont kredilerinin geri dönüşünden toplamda 9,1 milyar dolar eklendi.

IMF TARİHİNİN EN BÜYÜĞÜ

IMF tarihinin en yüksek finansmanı olan bu miktar, ekonomilerin delta varyantı nedeniyle belirsizlik içerisinde olduğu bir döneme denk geldi.

Özel çekme hakları olarak bilinen rezerv varlıkların üye ülkelere gönderilmesi, 2009 yılındaki küresel mali krizden bu yana bir ilk olma özelliğini taşıyor.

IMF, dün yaptığı açıklamada, rezervlerin gelişmekte olan ülkelere kanalize edilmesine yardımcı olmak için özel araçlar kurulması gerektiğini belirtti.

Toplam 190 üye ülkeye fondaki mevcut kotaları oranında SDR tahsisi yapıldı.

En çok SDR tahsis edilen ülkeler 112,6 milyar dolarla ABD, 41,8 milyar dolarla Japonya ve 41,3 milyar dolarla Çin oldu.

Türkiye'ye ise yaklaşık 6,4 milyar dolarlık SDR tahsis edildi.

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