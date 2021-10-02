Erdoğan imzaladı, resmi istatistikte yapılanma yine değişti

Türkiye'nin en çok güven sorunu yaşadığı resmi istatistik konusunda Erdoğan imzasıyla yine bir yönetmelik değişikliği yapıldı. Yeni düzenlemeyle resmi istatistik programının hazırlanması için kurulan İstatistik Konseyi'ndeki temsil seviyesi düşürüldü. Hazine ve Maliye Bakanı; Merkez Bankası, SGK, Gelir İdaresi, TOBB, YÖK başkanları konseyden çıkarıldı.

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Başta enflasyon olmak üzere TÜİK tarafından açıklanan çok sayıda istatistikle ilgili ciddi güvensizlik yaşanırken, İstatistik Konseyi Yönetmeliği değişti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan yönetmelik değişikliği ile konseyden Hazine ve Maliye Bakanı, YÖK Başkanı, Strateji ve Bütçe Başkanı, Merkez Bankası Başkanı, BDDK Başkanı, SGK Başkanı, Gelir İdaresi Başkanı, KVKK Başkanı, TOBB Başkanı, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı gibi birçok üst düzey yönetici konseyden çıkarıldı.

SEVİYE DÜŞTÜ

Yeni düzenlemeyle konseye Türkiye İstatistik Kurumu başkanının başkanlık etmesine karar verildi. Daha önce başkan seviyesinde katılan kurumların da başkan yardımcısı seviyesinde katılmaları karara bağlandı.

İstatistik Konseyi 19 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı’yla kurulmuş ve amacı şöyle açıklanmıştı:

“Resmi istatistik programının hazırlanmasına, uygulanmasına, resmi istatistiklerin gelişimine ve işlevlerine ilişkin tavsiyelerde bulunmak resmi istatistik ihtiyaçlarını tespit etmek, değerlendirmek ve ileriye yönelik görüş ve önerileri kapsayan çalışmalar yapmak üzere oluşturulmuştur.”

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