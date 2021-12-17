Erdoğan ‘Kur dediğin bugün artar yarın düşer’ demişti, ama…

Türk Lirası diğer para birimleri karşısında günden güne eriyor. 'Ekonominin sorumlusu benim ben' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Aralık 2021 günü AKP grup toplantısında yaptığı konuşmada döviz kurlarındaki hareketlilik için "Kur dediğin bugün artar yarın düşer" dedi. Açıklamanın yapıldığı gün dolar 13 Euro ise 15 lira seviyesindeydi, aradan geçen 16 günde döviz soluksuz yükseldi. Dolar 4 lira, Euro 5 lira değer kazandı.

Sozcu.com.tr

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Döviz kurundaki yükseliş, artan hayat pahalılığı ve belirsizlik ekonomideki bozulmayı hızlandırırken, gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çevrildi.

Geçmişte ‘Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim ben!’ diyen Erdoğan, 20 Mart 2021 gecesi Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ı görevden alarak, yerine Şahap Kavcıoğlu'nu atadı. Bu kararının ardından 7.20 seviyesinde olan dolar/TL paritesi 8 lirayı hızla geçti. Daha sonra yükseliş trendine giren dolar kuru son dönemde Merkez Bankası’nın aldığı faiz indirimi kararlarıyla önce 9 lirayı ardından hızla 11 lira seviyesini aştı.

‘NAS ORTADA’

Erdoğan’ın kasım ayında yeni ekonomi modeline geçildiğinin duyurması ve “Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ve enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim. Bu konuda nas ortada, nas ortada olduğuna göre sana bana ne oluyor. Olaya buradan bakacağız ve ona göre de adımımızı atacağız” açıklamalarının ardından Türk Lirası’nda değer kaybı hızlandı.

‘ÖNEMLİ OLAN KURUN İSTİKRARI’ DEMİŞTİ

Aralık ayının başına gelindiği ise dolar kuru 13 lira seviyesini aştı ve Erdoğan dövizdeki hareketlilik için 1 Aralık günü partisinin grup toplantısında “Kur dediğin bugün artar yarın düşer” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın bu değerlendirmesinden sonra ise döviz piyasasındaki yangın Merkez Bankası’nın müdahalelerine rağmen sönmedi ve dolar bugün itibariyle 17 lirayı Euro ise 19 lirayı aştı.

Erdoğan 1 Aralık günü yaptığı konuşmada, kur ve fiyat artışından kaynaklanan olumsuzlukları da dikkatle izlediklerini kaydederek, kurla ilgili beklentinin rakamın seviyesi değil, istikrarının sağlanması noktasında olduğunun farkında olduklarını dile getirmişti…

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