Erdoğan yine ‘gaz müjdesi’ verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon programında “Cuma günü açıklayacağız” dediği müjdeyi duyurdu.

“135 MİLYAR METREKÜPLÜK YENİ DOĞAL GAZ KEŞFİ”

Erdoğan, kentin en büyük camisi olan Uzun Mehmet Camii'nin açılışı için geldiği Zonguldak’ta, Filyos Limanı'nın açılışı ve doğal gaz işleme tesislerinin temel atma töreninde konuştu.

Erdoğan, “Fatih sondaj gemimiz, Sakarya gaz sahasındaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı. Karadeniz’deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı. Amasra-1 kuyusunun çevresindeki sondajlama çalışmalarımız sürüyor. İnşallah bu bölgeden yeni müjdeli haberler bekliyoruz” dedi.

“KARADENİZ EREĞLİSİ’NDE BENZER BİR MÜJDE OLABİLİR”

Erdoğan, bugün Uzun Mehmet Camii'nin açılış töreninde yaptığı açıklamada, “Karadeniz Ereğlisi’nde de benzer bir müjde olabilir” ifadelerini kullanmıştı.

ABD MEDYASINDAN TÜRKİYE İDDİASI

ABD'li yayın organı Bloomberg'de yer alan bir haberde, “Türkiye, Karadeniz'deki Amasra-1 kuyusunda ciddi miktarda gaz tespit etti” ve “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak” ifadeleri yer almıştı.

AĞUSTOSTA DA ‘MÜJDE’ DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Ağustos 2020 tarihinde “Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi” demişti.

Erdoğan, 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunduğunu belirterek “Hedefimiz 2023’te Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır” ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN DÖNMEZ PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Erdoğan’ın açıklamasının öncesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dün saat 20:37’de ‘04.06.2021’, ’18:00′ ve ‘Bir adım daha…’ ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yapmıştı. Dönmez, bugün 10:23’te ise ‘Gözümüz ufukta’ notuyla sondaj gemisi görüntüsü paylaşmıştı.

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