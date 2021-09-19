Erdoğan: Zincir marketlerdeki fiyat farklılıklarını kaldıracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD gezisi öncesinde kira artışlar ve yüksek enflasyona dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Zincir marketlerdeki fiyat farklılıklarının üzerine gitmek suretiyle buralardaki ciddi fiyat farklılıklarını da süratle kaldıracağız." dedi.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, ABD’ye hareketinden önce havalimanında basın toplantısı düzenledi.

Konut kiralarındaki artışa değinen Erdoğan, “Suistimal varsa bunun sorumlusu olan bakan arkadaşlarım bunları yakın takibe almak suretiyle bu zulmün önüne geçeceğiz.” dedi.

Özellikle üniversite öğrencileri yüksek kiralar ve yeterli devlet yurdu olmaması nedeniyle barınma krizi yaşarken Erdoğan, “Özellikle yurt konusunda bir defa Türkiye’de biz bugüne kadar hiçbir iktidarın yapmadığı yatırımları yaptık” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, “Zincir marketlerdeki fiyat farklılıklarının üzerine gitmek suretiyle buralardaki ciddi fiyat farklılıklarını da süratle kaldıracağız.” dedi.

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