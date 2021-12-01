Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamada, "Şuana kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız" dedi.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Grup Toplantısı’nın çıkışında gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Asgari ücret artışı ile ilgili bilgi veren Erdoğan, asgari ücret için “Şuana kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız” dedi.

Erdoğan, bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde işçi ve işveren tarafının bir araya gelmesiyle başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, “Asgari ücretle ilgili çalışmalarımız sürüyor. En kısa zamanda açıklanacak. Bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız” dedi.

EN BÜYÜK ZAMLAR NE KADARDI?

AKP iktidarı döneminde bugüne kadar asgari ücrette en büyük zamlar 2003 ve 2015 yıllarında gelmişti. 2003 yılında 226 TL olan asgari ücret 2004'te 310,7 liraya çıkarken zam oranı yüzde 37,48 olmuştu.

2015’te ise 974,8 lira olan asgari ücret 2016 yılında 1300,9 liraya çıkarken zam oranı yüzde 33,46 olarak gerçekleşmişti.

2002-2020 arasında asgari ücrete yapılan zamlar şöyle:

Bu hafta içi başlayacak toplantıların ardından tarafların uzlaşması halinde 2021’de 2825 TL olan asgari ücretin 2022’de kaç TL olacağı belli olacak.

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