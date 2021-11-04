Erdoğan’dan video mesaj: Vatandaşın sıkıntılarının farkındayız

Bu sabahki Türkiye 2023 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bir video mesajı yayımlandı. Türkiye'nin yıl sonunda çift haneli büyüyeceğini söyleyen Erdoğan, "Elbette büyük hedeflere odaklanırken, burnumuzun dibindeki sorunlara gözümüzü kapatmıyoruz. Vatandaşımızın her birinin yaşadığı sıkıntıların farkındayız" dedi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ekonomiye ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Bu sabah Türkiye 2023 Zirvesi’nde bir video mesajı yayımlanan Erdoğan, “Uluslararası kuruluşlar yüzde 9 tahmininde bulunsa da biz yıl sonu itibarıyla çift haneli büyüme rakamlarına ulaşacağımızı düşünüyoruz” dedi.

Erdoğan, mesajının devamında “Elbette büyük hedeflere odaklanırken, burnumuzun dibindeki sorunlara da asla gözümüzü kapatmıyoruz. Vatandaşımızın her birinin yaşadığı sıkıntıların ve zorlukların farkındayız” diye konuştu.

‘ÜRETENLERİ YALNIZ BIRAKMADIK’

Geçen sene salgın dolayısıyla birçok gelişmiş ülkenin aldığı sert tedbirlerle ekonomide kontak kapattığını ancak Türkiye’nin böyle bir yola başvurmadığı belirten Erdoğan, “Üreten, istihdam eden, ihracat yapan, yatırım yapan insanlarımızı bu zor dönemlerinde yalnız bırakmadık. Verdiğimiz destek ve teşviklerle yeni fabrikaların kurulmasını sağladık” dedi.

“Böylece ülkemiz 2020’de yüzde 1,8 büyürken bu yılın ilk iki çeyreğinde yüzde 7,2 ve yüzde 21,7 büyüme oranlarıyla yükseliş eğilimini sürdürdü” diyen Erdoğan, “Salgın nedeniyle küresel ölçekte bozulan ekonomik dengelerin yol açtığı maliyetleri içeriye en az şekilde yansıtmak için gereken tedbirleri alıyoruz. Tarım ürünlerinde oldukça yüksek alım fiyatları belirleyerek; çiftçimizi ve üreticimizin korumaya çalıştık. Kamudaki işçi ve memurların ücretlerinde yaptığımız artışlarla da çıtayı bir haydi yüksek tuttuk” diye konuştu.

YATIRIM, İHRACAT VE İSTİHDAM VURGUSU

Erdoğan ayrıca, “Felaket tellallarına prim vermeden, gözlerimizi hedeflerimizden bir an olsun ayırmadan Türkiye’yi üretim, ihracat, yatırım ve istihdam temelleri üzerinde yükseltmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

“Elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki maliyet satış oranlarında devlet olarak ciddi seviyede sübvansiyon yapıyoruz” diyen Erdoğan “Sosyal yardım sistemimizi etkin şekilde işleterek geliri olmayan ve çok düşük gelirli vatandaşlarımıza destek oluyoruz… Bu politikalara önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz” diye konuştu.

Erdoğan, hakkında sosyal medyada asılsız iddialar paylaşan kişiler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. (REUTERS), (DHA)



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