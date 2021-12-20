Erdoğan’ın faiz çıkışı sonrası dolar ve euro rekor kırdı

TCMB'nin 6,5 milyar dolarlık müdahalesine rağmen bu sabah dolar 17,62 lirayı, euro 19,84 lirayı aşarak rekor tazeledi. Erdoğan dün akşam faiz indirimlerinin dini bir gereklilik olduğu mesajı vermişti.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimleri ve Cumhurbaşkanı’nın faiz indirimlerine devam edileceği yönündeki çıkışlarıyla Türk Lirası erimeye devam ediyor.

17 Aralık Cuma günü 17,14 ile rekor seviyeyi gördükten sonra TCMB müdahalesiyle 16,20’lere kadar gerileyen dolar/TL, yeni haftaya yeniden rekor kırarak başladı.

Dolar/TL’de bu sabah 17,62 seviyesi görüldü.

Cuma günü 19,43 ile rekor kıran euro/TL’de ise bu sabah 19,84 seviyesi görüldü.

Dün akşam faizlerle ilgili yeni bir açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Neymiş efendim? Faizleri düşürüyormuşuz. Benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Hüküm bu” demişti.

MERKEZ 6,5 MİLYAR DOLAR SATTI

Faiz indirimleriyle döviz kurlarını uçuran TCMB, artışı kontrol altına almak üzere rezervleri devreye soktu.

1 Aralık ile 17 Aralık tarihleri arasında toplamda beş müdahalede yaklaşık 6,5 milyar dolarlık satış yapan TCMB, yangını söndüremedi.

TCMB’nin ilk faiz indirimleri mesajını verdiği eylül ayı başında 8,27 seviyesinde olan dolar/TL, TCMB’nin faizi yüzde 19’dan yüzde 14’e çekmesiyle yaklaşık üç buçuk aylık sürede yüzde 100’ün üzerinde artış kaydetti.

Türk Lirasındaki tarihi değer kaybı, tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor.

Öte yandan, Borsa İstanbul’da Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda 20 Aralık 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tüm sözleşmelerde başlangıç teminatları, Takasbank başlangıç teminatlarının iki katı olarak uygulanacak.

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