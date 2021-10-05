Erdoğan’ın market alışverişi ve hayat pahalılığı yabancı basının manşetinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazar günü yaptığı market alışverişinin fotoğrafı, Türkiye'de artan hayat pahalılığı ile birlikte bugün İngiliz gazete Financial Times'ın manşetinde yer aldı. Gazete, "Fiyat artışları Türkleri rahatsız ediyor" dedi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye’deki yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı ile birlikte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın market alışverişi, dünyanın gündeminde.

Ünlü İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times (FT) bugün Erdoğan manşetiyle çıktı. Kapakta en üstte Erdoğan’ın önceki gün İstanbul’da yaptığı market alışverişinden bir fotoğrafa yer veren gazete “Fiyat artışları Türkleri rahatsız ediyor” başlığını kullandı.

“Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İstanbul’da bir süper marketin reyonlarına bakıyor” ifadeleriyle fotoğraf hakkında bilgi veren FT, Türkiye’de eylülde enflasyonun yüzde 19,58 ile iki buçuk yılın zirvesine yükseldiğine ve Merkez Bankası’nın resmi hedefinin

neredeyse dört katına çıktığına, başta gıda fiyatları olmak üzere hayat pahalılığına dönük

halkın tepkisinin giderek arttığına ve gıda enflasyonunun yüzde 29 ile manşet enflasyonun bile üzerinde olduğuna işaret etti.

Türkiye’de hükümetin geçen ay süper marketlere karşı ‘makul’ olmayan fiyatlar gerekçesiyle soruşturma başlattığını hatırlatan gazete, Erdoğan’ın fiyat artışlarıyla ilgili perakende sektöründeki ‘fırsatçıları’ suçladığını aktardı.



ALIŞVERİŞİN TUTARINI SÖZCÜ YAZDI

SÖZCÜ, 26 Eylül 2021’de “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın alışveriş sepeti ne kadar zamlandı” manşetiyle çıkmış, 29 Eylül 2019’da Kısıklı’daki evinin yakınında açılan Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yapan Erdoğan’ın aldığı ürünlerin son iki yıldaki fiyat değişimini ortaya koyan haberimizde, “Erdoğan bugün aynı yere gitse fiyatların yüzde 50 ila yüzde 100 arasında arttığını görürdü” ifadesi yer almıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çağrımızdan bir hafta sonra, önceki gün yine aynı markete gitti ve alışveriş yaptı.

Markette yaklaşık yarım saat kalan Erdoğan, iki yıl önceki alışverişinde sadece bisküvi, gofret gibi atıştırmalıklar alırken, bu kez iki alışveriş arabasını doldurdu. Kurutulmuş meyveler, mantı, gevrek, kuruyemiş, şalgam ve meyve suları, çikolata, bisküvi, kurabiye, gofret ve cips alan Erdoğan’ın alışverişinin toplam tutarı da ortaya çıktı.

SÖZCÜ’nün Erdoğan ailesinin kasadayken çekilen görüntülerinde yaptığı incelemeye göre 1002 lira 47 kuruş tutan alışverişin ödemesini Cumhurbaşkanı Erdoğan cüzdanından çıkardığı nakit para ile ödedi. Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasının kasiyeri Erdoğan’a 7.5 lira para üstü verdi.

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